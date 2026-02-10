Лайфстайл:

Земетресение разлюля Косово, усетено е и в съседни страни

10 февруари 2026, 23:47 часа 309 прочитания 0 коментара
Земетресение разлюля Косово, усетено е и в съседни страни

Земетресение беше усетено в Скопие тази вечер в 22:05 ч. (23:05 ч. българско време). Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 4,3 и е станал на дълбочина от 5 километра, с епицентър на 12 километра от Тетово и на 23 километра от Призрен в Косово, пишат медии в Република Северна Македония.

Още: Две земетресения в Албания

По предварителни данни земетресението е било усетено също в Албания и Сърбия. Няма данни за нанесени щети в Северна Македония. Граждани обаче споделят в социалните мрежи, че трусът е бил усетен на практика в цялата страна.

Още: Катастрофалното земетресение във Фукушима: Учени разкриха каква е причината за него

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Косово Сърбия Албания земетресение Република Северна Македония новини от Балканите
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес