Община Асеновград готви фото кът за „Седмицата на брака“

Община Асеновград се включва в Националната кампания „Седмица на брака“. В рамките на инициативата, администрацията е подготвила специални изненади за асеновградчани и гостите на града. Цялата седмица – от 07.02.26 г. (събота) до 14.02.26 г. (събота), включително, ще бъде посветена на дългогодишната любов и новото начало. Към момента, заявилите желание да сключат граждански брак в Деня на влюбените – 14-ти февруари – в община Асеновград са общо 3 двойки.

Предвидено е да бъде поставена инсталация за влюбени. Международната седмица на брака ще бъде отпразнувана с красив фото кът. Той ще бъде поставен във фоайето на Търговския център в Асеновград. Идеята на инсталацията е да създава настроение и да напомня, че трябва да раздаваме любов. Да обичаме, да сме щастливи, да сме заедно. Всеки ще има възможността в рамките на „Седмицата на брака“ да се снима напълно безплатно. Любовта ще остане запечатана във времето за всеки, който се потопи в атмосферата на специалното обособено място за снимки.

Община Асеновград кани всички жители и гости на града и населените места от района да посетят Търговския център. Вляво от централния вход, пред прекрасния фото кът, влюбени, семейства и дори приятели, ще имат възможността да увековечат своята обич един към друг. Снимките си може да изпращате ТУК: pr_asenovgrad@abv.bg , ако желаете да бъдат добавени към събрания дигитален албум и публикувани на Facebook страницата на общината – ТУК: https://www.facebook.com/ObshtinaAsenovgrad . Като придружаваща информация към фотосите напишете първото име на всяко от лицата на снимката и населено място по местоживеене. Изпращайки ги, авторите автоматично декларират, че снимките са тяхна собственост, а не са на трети лица, и се съгласяват с публикуването на фотосите в публичното пространство.

Oсвен всичко друго, общинската администрация е приготвила и изненади за 6 двойки, които през февруари отбелязват 50 години брак и са жители на община Асеновград. Тези семейства са официално поканени, за да бъдат поздравени лично от кмета на града д-р Христо Грудев. Той ще им поднесе своите пожелания и символични подаръци, в знак на уважение.