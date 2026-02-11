Украйна удари поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

Петролната рафинерия във Волгоград е в пламъци, съобщават Телеграм канали. Съобщава се, че са се чули взривове, като преди това в района са били чути дронове в небето. Потвърдено е, че Украйна е организирала атака срещу рафинерията.

The Volgograd oil refinery is reportedly on fire. https://t.co/ERcutCZjo3 pic.twitter.com/t6R7iCPCUe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Ударът по Брянска област

Същевременно станаха ясни пораженията, нанесени от украинските сили при удар по електропреносната подстанция „Новобрянская“ 750 kV във Вигоничи, в Брянска област, през нощта на 8 февруари. Спътниковите снимки показват удар в близост до портал на 220 kV, последван от „планирани прекъсвания“, които ще продължат най-малко до 15 февруари.

Ukrainian forces struck the Novobryanskaya 750 kV power substation in Vygonichi, Bryansk region, overnight on Feb 8. Satellite imagery shows an impact near a 220 kV bus portal, followed by "planned outages" Feb 9 to 15. #Ukraine pic.twitter.com/y3ZSXssGvL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Русия остави без ток част от Запорожие

Регионалната администрация на Запорожие съобщи, че 11 000 жилища в момента остават без ток след атака с дронове Шахед срещу града. Службите за извънредни ситуации работят по справяне с последствията. Съобщава се, че над Запорожие се извива гъсти кълба дим.

Zaporizhzhia came under attack by Shahed drones, with a large column of smoke seen rising over the city, local media reported. #Ukraine pic.twitter.com/DyjdUq13FP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Атаките през деня

Междувременно стана ясно, че най-малко осем цивилни бяха убити при украински и руски атаки днес, предаде Франс прес, като се позова на съответните власти. Петима човека са загинали, а девет са били ранени, при обстрели от страна на Въоръжените сили на Украйна в окупираната от Русия част от югоизточната Запорожка област, съобщи представителка на назначената от Москва администрация. Наталия Романиченко, ръководителката на Василевски общински район, каза, че един свещеник е бил убит, а седем души - ранени, при удар по къща, където хора се били събрали за погребение.

Украински дрон е причинил смъртта на мъж, шофиращ автомобил, в Шебекински район на Белгородска област, съобщи губернаторът на граничещия с Украйна руски регион Вячеслав Гладков.

Жена и 11-годишната ѝ дъщеря бяха убити при руска бомбардировка в Славянск - един от големите градове в източната украинска Донецка област, които остават под контрола на Киев, съобщи прокуратурата. Шестнадесет души са били ранени. При атаката са били пуснати шест планиращи бомби, се казва в съобщението.

Руската армия се намира на около 15 километра от Славянск. Градът, който имаше над 100 хиляди жители преди началото на войната през 2022 г., вече бе окупиран за повече от два месеца през 2014 г. от проруските сепаратисти в Източна Украйна, отбелязва АФП.