Ива Митева изглежда става част от партията на Румен Радев

"Нека бъдем търпеливи" - с тези думи бившият председател на Народното събрание Ива Митева отговори на въпрос дали ще стане част от формацията на президента Румен Радев за новите предсрочни парламентарни избори. Тя нито потвърди, нито отрече слуховете в публичното пространство, но с усмивка отговори, че има срокове по изборния закон, които трябва да преминат и тогава ще разберем "кой къде ще участва".

"Смятам, че Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента. Подкрепям позицията му за еврозоната и считам, че преминаването трябваше да бъде по-премерено", каза Митева.

Митева уточни, че слуховете за евентуално излизане от еврозоната или ЕС са спекулации и не съответстват на позициите на Радев. По думите й има нужда от разумни промени в Конституцията и антикорупционното законодателство: "Закриването на Антикорупционната комисия и прехвърлянето на функции към други институции беше грешно. Законът за съдебната власт и Висшият съдебен съвет имат сериозни проблеми, които трябва да се решат", подчерта бившият председател на парламента.

Тя коментира и политическата риторика и сътрудничеството с различни партии: "Навсякъде има свестни хора и специалисти, които могат да бъдат използвани. Трябва да се търси нормалност, а не ляво-дясно".

Изборните промени

На въпроса за промените в Изборния кодекс в "12 без 5" и ограниченията на секциите в чужбина по инициатива на партия "Възраждане" и със съгласието на ГЕРБ, Митева каза: "Разделянето на българските граждани по етническо самосъзнание е безобразие. Всеки български гражданин, независимо къде живее, трябва да има право на глас".

Ива Митева подчерта, че разговорът бе насочен към цялостната политическа картина и изборните процеси, без да потвърждава конкретно участие като кандидат-депутат и беше категорична, че политическите решения трябва да се оценяват по действията, а не по думи: "Въпросът не е кой от коя партия е, а кой какво прави и дали решенията му са полезни и работещи".

