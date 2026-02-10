Оставката на Румен Радев:

"На прага на новата служебна власт": Последен кръг консултации при президента

Президентът Илияна Йотова ще проведе финалните консултации с най-малките парламентарни групи в 51-то Нaродно събрание. На "Дондуков" 2 ще се явят представители на парламентарните групи на АПС, МЕЧ и "Величие". Президентът трябва да обяви и решението си - на кого от възможните кандидати за премиер се спира. Още: Йотова обяви кога продължава разговорите с партиите

Петима се съгласиха да заемат поста, но място има само за един

Петима се съгласиха да поемат поста - това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите две заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Ако всичко е наред, президентът Илияна Йотова трябва да издаде указ за назначаването на правителството, както и да насрочи дата за извънредните парламентарни избори. От консултациите досега стана ясно, че предпочитаната дата е 19 април.

