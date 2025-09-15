Войната в Украйна:

Стартира процедура по премахване на изоставени автомобили в Асеновград

15 септември 2025, 10:58 часа 384 прочитания 0 коментара
Вече на повече от 30 коли са поставени уведомления и ще бъдат премахнати. 

Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ към община Асеновград стартира дългоочакваната процедура по разчистване на изоставени автомобили на територията на града и населените места в района. В рамките само на няколко дни, предупредителни уведомления са поставени на повече от 30 коли. Акцията продължава с постоянен срок, като целта е освобождаване на общинските терени, заети от неизползваеми автомобили. Екип от „Инспекторат, паркинги и гаражи“, ръководен от управителя, направи обходи на ключови места в града.

Времето, предоставяно на собствениците, да премахнат колите, които не са в движение, е 3 месеца. Правилото е регламентирано в измененията на наредба, приета от местния парламент през тази година. Община Асеновград вече има сключен договор с фирма, която ще премахва изоставените автомобили, чиито собственици не са се съобразили с поставеното писмено уведомление и не са го изпълнили. Обходите и огледите на служителите от Дейността за констатиране на подобни коли продължават, без краен срок. Община Асеновград благодари на гражданите за активността и призовава хората да продължават да подават сигнали за изоставени автомобили – с точно местонахождение. Целта е със съвместни усилия между служители и общество градът да стане по-чист и подреден.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
