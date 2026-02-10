Лайфстайл:

Лийдс и Илия Груев не се дадоха на Челси, а Палмър направи пропуска на сезона! Тотнъм е все по-близо до дъното

10 февруари 2026, 23:31 часа 401 прочитания 0 коментара
Челси и Лийдс завършиха 2:2 на "Стамфорд Бридж" в двубой от 26-ия кръг на Премиър лийг. До 58-ата минута домакините водеха с два гола, дело на Жоао Педро и Коул Палмър от дузпа. В средата на втората част гостите изравниха чрез Лукас Нмеча и Ноа Окафор. В самия край на мача Коул Палмър пропусна по фамозен начин от непосредствена близост. Илия Груев изигра пълни 90 минути като титуляр.

Челси и Лийдс не се победиха

Срещата започна с доста битка. В 17-ата минута Груев се отчете с ключова намеса и попречи на Палмър да стреля. В средата на полувремето Коул Палмър асистира на Педро за 1:0. В следващия период лондончани вдигнаха темпото. Палмър и Педро изтърваха добри възможности.  В началото на втората част удар на Естевао премина на сантиметри от целта.

В 56-ата минута Палмър се разписа от дузпа. Лийдс обаче се върна бързо - също чрез 11-метров наказателен удар, реализиран от Нмеча. В 73-тата минута йорширци изравниха с дискусионен гол. Богъл игра с ръка, след което топката някак стигна до Окафор, който вкара за 2:2. ВАР разгледа ситуацията и реши, че става въпрос за неумишлено нарушаване на правилата. В самия край на срещата Палмър пропусна буквално от 1 метър на празна врата.

Тотнъм загуби от Нюкасъл

Междувременно Тотнъм допусна поражение с 1:2 у дома срещу Нюкасъл и се доближи до дъното. Малик Тиау изведе "свраките" напред в резултата в края на първата част. След почивката Арчи Грей изравни. Не след дълго Джейкъб Рамзи върна преднината на Нюкасъл. Така Тотнъм остана с 29 точки - на пет от зоната на изпадащите. Тимън Еди Хау е десети с 36 пункта.

