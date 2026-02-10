Оставката на Румен Радев:

Обрат на обрата: Пловдивското дерби все пак ще се играе в по-добър час за феновете

10 февруари 2026, 23:09 часа 204 прочитания 0 коментара

Оказа се, че МВР все пак може да се погрижи за сигурността на футболно дерби, което да се играе по тъмно. За целта обаче трябва да има сериозен натиск от медии, фенове и клубове. Такъв извод може да се направи от последното съобщение на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз относно двубоя между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив от 1/4-финалите за Купата на България.

Пловдивското дерби все пак от 15:30

Първоначално дербито бе обявено за 18:00 часа в четвъртък, 12 февруари. Впоследствие по искане на ГДНП при МВР то бе преместено за 15:30. Сега обаче е постъпило ново писмо от органите на реда, след което се връща първоначалният вариант.

Благой Благоев

"След писмо от ГДНП при МВР от 02.02.2026 г с искане за промяна на началния час, СТК при БФС промени часът на пловдивското дерби. На 10.02.2026 година в БФС постъпи ново писмо от ГДНП при МВР с което се препоръчва да бъде върнат началния час по програма.

Предвид горното и със съгласието на Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от 1/4 финалите на купа България, между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по предварително обявената програма на 12.02.2026 година от 18.00 часа", обясняват от родната централа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Поисканите оставки от Лудогорец няма да решат нищо - те са само параван за разклатения трон"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
МВР БФС Ботев Пловдив Купа на България Локомотив Пловдив
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес