Обрат на обрата: Пловдивското дерби все пак ще се играе в по-добър час за феновете

Оказа се, че МВР все пак може да се погрижи за сигурността на футболно дерби, което да се играе по тъмно. За целта обаче трябва да има сериозен натиск от медии, фенове и клубове. Такъв извод може да се направи от последното съобщение на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз относно двубоя между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив от 1/4-финалите за Купата на България.

Пловдивското дерби все пак от 15:30

Първоначално дербито бе обявено за 18:00 часа в четвъртък, 12 февруари. Впоследствие по искане на ГДНП при МВР то бе преместено за 15:30. Сега обаче е постъпило ново писмо от органите на реда, след което се връща първоначалният вариант.

"След писмо от ГДНП при МВР от 02.02.2026 г с искане за промяна на началния час, СТК при БФС промени часът на пловдивското дерби. На 10.02.2026 година в БФС постъпи ново писмо от ГДНП при МВР с което се препоръчва да бъде върнат началния час по програма.

Предвид горното и със съгласието на Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от 1/4 финалите на купа България, между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по предварително обявената програма на 12.02.2026 година от 18.00 часа", обясняват от родната централа.

