Пуснаха звездата на ЦСКА от ареста, ясна е присъдата му, а той се разкая

Десният бек на ЦСКА - Давид Пастор, беше пуснат от ареста, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние - с 2,32 промила алкохол в кръвта. На "Симеоновско шосе" в столицата бразилецът е предизвикал и леко пътнотранспортно произшествие. Всички тези действия му носят условна присъда от 8 месеца лишаване от свобода. Те са отложени за срок от 3 години.

Пастор е осъден на 8 месеца условно

Пастор ще трябва да заплати и глоба от около 31 хил. евро - равностойността на колата, с която е причинил пътнотранспортно произшествие. Самият южноамериканец излезе с публикация в социалните мрежи. Той пое вина за случилото се и заяви, че нищо не го правдава - дори трудния момент, който преживява в личен план.

"Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България, На първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят", започна крайният бранител.

"Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи.

Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение", допълни той.

