"Ад във Филипините": Тайфунът "Калмаеги" отне живота на десетки (ВИДЕО)

Ад във Филипините - тайфунът "Калмаеги" е убил най-малко 26 души, съобщи беларуската опозиционна медия NEXTA в социалната мрежа "X". Шест души загинаха при катастрофа с хеликоптер във Филипините по време на бурята. Машината е имала за цел да участва в операции по оказване на помощ при бедствия, когато се е разбила. Още: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Китай, Тайван и Филипините, отне живота на десетки (ВИДЕА)

Тайфунът "Рагаса" връхлетя Китай, Тайван и Филипините - отне живота на десетки

Hell in the Philippines: Typhoon Kalmaegi has killed at least 26 people



Six people died in a helicopter crash in the Philippines during the storm.



The aircraft was taking part in disaster-relief operations when it went down. pic.twitter.com/H3kg85U3vu — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Тайван съобщи за 15 загинали и 17 души в неизвестност, а Филипините – за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.

Още: При спасителна мисия: Разби се филипински военен хеликоптер

Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията. Отнесени са части от покрива на пешеходен мост, повалени са дървета в целия град. Около 13 ранени са приети в болница.

Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия. Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.

Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.

Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч., се намира на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.

Още: Тайфун и проливни дъждове в Япония