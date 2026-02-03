Летял към самолетоносача: Американски военни свалиха ирански дрон в Арабско море

Американските военни са свалили ирански дрон, който се е приближил до самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в Арабско море. Това съобщиха американските военни, цитирани от Ройтерс. Инцидентът се случва в момент, когато дипломати опитват да организират ядрени преговори между Иран и САЩ, а американският президент Доналд Тръмп предупреди, че на Техеран ще се случат „лоши неща“, ако не бъде постигнато споразумение.

Цените на петролните фючърси се повишиха с повече от 1 долар за барел след новината за свалянето на дрона. Иранският дрон Shahed-139 летял към самолетоносача „с неясни намерения“ и бил свален от американски изтребител F-35, съобщиха от американските военни. „Изтребител F-35C от „Абрахам Линкълн“ е свалил иранския дрон при самоотбрана и за да защити самолетоносача и персонала на борда“, заяви капитан Тим Хоукинс, говорител на Централното командване на американската армия. Никой американски военнослужещ не е пострадал по време на инцидента и няма повредено американско оборудване, добави той.

Мисията на Иран в ООН отказа да коментира обвиненията. Иранската информационна агенция Tasnim съобщи, че е загубена връзка с дрон в международни води, но причината за това е неизвестна.

Бойната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ е най-видимата част от военното натрупване на САЩ в Близкия изток след бруталното потушаване на антиправителствените демонстрации миналия месец. Това бяха най-смъртоносните вътрешни безредици в Иран от революцията през 1979 г.

Тръмп, който не изпълни заплахите си да се намеси по време на репресиите, оттогава изисква от Техеран да направи отстъпки в ядрената програма и изпрати флотилия до бреговете му. Миналата седмица той заяви, че Иран „води сериозни преговори“, а най-високопоставеният служител по сигурността в Техеран, Али Лариджани, заяви, че се подготвят договорености за преговори.

Напрежение в региона

В отделен инцидент във вторник в Ормузкия проток, само няколко часа след свалянето на дрона, сили на Ислямската революционна гвардия на Иран тормозиха търговски кораб, плаващ под американски флаг и с американски екипаж на борда, съобщиха военни.

„Две лодки на иранската гвардия и ирански дрон „Мохаджер“ се приближиха с висока скорост към кораба „Стена Императив“ и заплашиха да се качат на борда и да конфискуват танкера“, заяви Хоукинс. Групата за управление на морски рискове „Вангард“ заяви, че иранските лодки са наредили на танкера да спре двигателя и да се подготви за качване на борда. Вместо това танкерът ускорил и продължил пътуването си. Хоукинс заяви, че военен кораб на американския флот, McFaul, е действал в района и е ескортирал танкера. „В резултат на това ситуацията се успокои и танкерът под американски флаг продължава безопасно пътуването си“, добави Хокинс.

