Ердоган замина за Саудитска Арабия: Пари и сигурност вероятно са в основата за визитата

03 февруари 2026, 11:57 часа 412 прочитания 0 коментара
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган замина на двудневно посещение в Саудитска Арабия и Египет, предаде Анадолската агенция. Темите на визитите са обявени твърде общо, като задълбочаване на сътрудничество и регионални и глобални развития, но по всичко личи, че най-вероятно ще става въпрос за пари и сигурност, а вероятно и за въоръжение. Темите донякъде издава и неговата делегация. С него в Саудитска Арабия и Египет са освен неговата съпруга Емине, но и министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на финансите Мехмет Шимшек и министърът на отбраната Яшар Гюлер и други министри.

Срещите в Саудитска Арабия

Ердоган ще се срещне със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Рияд, за да обсъдят задълбочаването на сътрудничеството между Турция и Саудитска Арабия, както и регионалните и глобалните развития, заяви в понеделник директорът по комуникациите Бурханетин Дюран.

Посещението в Египет е свързано с Газа

След това турският президент ще пътува до Кайро в сряда по покана на египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси, за да съпредседателства втората среща на Съвета за стратегическо сътрудничество на високо ниво между Турция и Египет, отбеляза той.

По време на посещението си в Египет се очаква Ердоган и Сиси да обсъдят двустранни въпроси и да обменят мнения относно регионалните и международните развития, с особен акцент върху Палестина, каза още Дюран. 

Ердоган също планира да присъства на бизнес форум между Турция и Египет по време на посещението си в Кайро, добави той. ОЩЕ: Ердоган: Следим отблизо развитието на ситуацията в Сирия и Иран

Деница Китанова
