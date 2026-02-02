Кремъл обяви на 2 февруари, че Русия все още се опитва да намали напрежението около Иран и че отдавна е предложила услугите си за преработка или съхранение на обогатен уран от Ислямската република. На въпроса дали Москва обсъжда с Техеран и САЩ възможността да приеме ирански обогатен уран, говорителят на диктатора Владимир Путин Дмитрий Песков отговори: „Тази тема е на дневен ред отдавна".

„Русия отдавна предлага услугите си като възможен вариант, който би довел до премахването на определени дразнители за редица страни“, каза Песков.

„В момента Русия продължава усилията си, поддържа контактите си с всички заинтересовани страни и е готова да намали напрежението около Иран с всички сили“, добави той, цитиран от Reuters.

Обогатеният уран и предишното предложение на Русия

Снимка: Kremlin.ru

САЩ и Израел отдавна правят оценки, че Иран работи по изграждане на ядрена бомба, защото обогатява уран до високи нива - над 60%, а за ядрена бомба е необходима чистота от повече от 90%. Техеран винаги е отричал, че ядрената му програма е с военни цели, и твърди, че е само с граждански. Провалената ядрена сделка с Иран по време на първия мандат на Доналд Тръмп обаче доведе до мощно разработване на нови способности и до практическо скъсване на отношенията на Ислямската република с надзорния орган на ООН, а оттам се стигна и до 12-дневната война между Израел и Иран, в която САЩ ще намесиха решително: 12-дневна война между Израел и Иран, примирие насред катастрофа в Газа: 2025 г. в Близкия изток.

И сега напрежението е високо - Тръмп натиска за ядрено споразумение и е пратил ударна група от американски сили и военна техника около Иран.

През април 2025 г. - два месеца преди краткия военен конфликт - стана ясно, че САЩ са предложили на Иран да предаде запасите си от уран на Русия. Специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф е направил предложението.

През юли 2025 г. Москва повтори идеята си да съдейства за обработването на обогатения уран на Иран, предлагайки излишният материал да бъде взет за преработка в Русия и да бъде върнат във форма, подходяща за мирно използване на енергията: Опазил ли е Иран запасите си от обогатен уран: Руско предложение хвърли светлина по въпроса.

Смята се, че американските бомбардировки не са засегнали целия обогатен уран на Иран: Европейското разузнаване: Обогатеният ирански уран остава непокътнат след ударите на САЩ.