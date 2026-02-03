Случаи на маймунска шарка в Русия (СНИМКА)

В Русия регистрираха поредния нов случаи на маймунската шарка, която се предава на хората от гризачи и примати. Втори пациент с болестта вече е приет в болницата в Домодедово. Специалисти в момента разследват източника на инфекцията, съобщи руската телевизия. Още: Маймунската шарка достигна и до Азербайджан

Как се предава вирусът?

The… pic.twitter.com/I5i2wkvbJs — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

Маймунската шарка не се предава лесно от човек на човек, но заразяването е възможно при определени обстоятелства. Най-често това се случва при близък контакт с инфекциозен материал от кожните лезии на болен или при продължителен контакт лице в лице, когато вирусът може да се пренесе чрез респираторни капчици. Освен това вирусът оцелява за дълго време върху предмети като спално бельо, дрехи и тоалетни принадлежности, което също може да доведе до заразяване.

Носител на вируса са маймуни или гризачи. Вирусът също се е „научил“ да се предава от човек на човек: заразяването е възможно чрез близък тактилен контакт, чрез взаимодействие на лигавиците и дори чрез въздушно-капковидни капчици.

Заболяването започва с треска, главоболие, слабост и уголемени лимфни възли. След това по тялото се появява кожен обрив. Маймунската шарка е най-често срещана в отдалечени райони на Централна и Западна Африка.

