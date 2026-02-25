"ПП-ДБ гласуваха с "Ново начало": Желязков за ветото на Йотова и хляба и ножа на властта (ВИДЕО)

"Видяхте, че мнозинството, с което беше отхвърлено предложението на президента отново да бъде разгледан законопроекта, беше предсказуемо, както беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Ново начало", коментира бившият министър-председател, а сега депутат от ГЕРБ-СДС Росен Желязков пред медиите във връзка с отхвърлянето на президентското вето срещу измененията в Изборния кодекс, с които се ограничава броя на секциите извън Европейския съюз.

Той обаче изрази мнение, че промените в изборното законодателство през годините винаги са били на вниманието на политиците.

"Когато изборите ни заварват и нямаме цялата прогнозируемост на един нормален четиригодишен мандат, няма как да очакваме изборното законодателство да не търпи промени", смята Желязков. ОЩЕ: Ветото на Йотова падна, секциите извън ЕС ще са ограничени

"Хлябът и ножът на властта" са в ПП-ДБ, според Желязков

В контекста на смяната на главния секретар на МВР и на 28 областни управители. Според него тези рокади са щели да бъдат оправдани, ако правителството е имало политическа легитимност. "И хлябът и ножът са в служебното правителство и хлябът и ножът е в ПП-ДБ, така че отговорността е в техните ръце", смята Желязков.

Той е категоричен, че всяко служебно правителство е техническо правителство, което има моторно две задачи - да осигури материално-техническото провеждане на изборите и функционирането на системите.

"Заради това то се ползва с легална легитимност, която произтича от правомощията на президента, но няма политическа легитимност. Вие трябва да прецените дали смяната на втори, трети и т.н. ешалон, е въпрос на политическо кадруване или въпрос на материално-техническото осигуряване на изборите", коментира Желязков.

По думите му правомощията на кабинета и на президента е да смени главния секретар на МВР. По отношение на областните управители, Желязков каза, че голяма част от тях са договаряни по време на сглобката.

Случая "Петрохан"

Желязков беше попитан и за случая "Петрохан", като посочи, че всяка намеса в работата на едно разследване, независимо дали оптически изглежда добре за определена категория избиратели и не трябва да влияе на разследващите органи. ОЩЕ: Смяната на главния секретар на МВР: ГЕРБ напомниха на Гюров за Живко Коцев (ВИДЕО)