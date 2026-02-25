Мантинели за половин милиард евро и осем пъти по-скъпи тестове за рак : Министри алармират за скандални обществени поръчки

Служебното правителство е установило първите проблемни договори по обществени поръчки, сключени от предишната власт. Това стана ясно от брифинг на здравния министър Михаил Околийски и финансовия министър Георги Клисурски. Припомняме, че преди началото на правителственото заседание премиерът Андрей Гюров обяви началото на мащабна ревизия на всички действащи договори.

"Още миналата седмица премиерът изиска от всички министерства данни за предстоящи плащания, направени авансови плащания и сключени договори по обществените поръчки с цел всеки евроцент държавен ресурс да бъде прозрачен и да бъде използван по предназначение. Една конкретна поръчка в МРРБ за 500 милиона евро за поддръжка и смяна на мантинели през АПИ буди съмнения за потенциално неправомерни решения на комисията, която е избирала изпълнителите на тези обществени поръчки. Цените потенциално превишават прогнозните стойности по параметрите на поръчката. Предприемаме спешни действия по установяване на потенциални промени и отстраняване на проблемите", обяви финансовият министър.

От своя страна Околийски допълни с данните от анализа за здравното министерство, където вече се откроиха проблемни договори с потенциално завишени цени:

"Една много голяма обществена поръчка за изследване и скрининг на две изключително важни заболявания - ракът на маточната шийка и всички причинени от HVP заболявания, както и раковите заболявания на дебелото черво. За тях има осигурено финансиране, но установихме, че има хипотеза за високо завишаване на цените на тези инструментариуми и за двете заболявания. Българските граждани имат нужда от интервенция в най-ранната фаза на заболяването - за това е нужно да се установи това заболяване чрез подобен тип скрининги. Не трябва да се разхищава обществен ресурс за нещо, което не е ефективно. Тази обществена поръчка е приключила, но ние я разгеждаме за нейната ефективност и целесъобразност с Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)", каза още Околийски.

По повод изнесените данни от премиерът Гюров, който попита дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30€, които в аптеките се продават по 3€, финансовият министър каза:

"Ако цената на пазара е 2-3€, то в поръчката са заложени по 30-35€ за единична цена. Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 милиона евро. Това означава, че или 9 милиона евро ще се разходват ненужно, или десет пъти повече хора ще могат да бъдат тествани. Или стотици хиляди българи повече ще се тестват, или ще спестим милиони за бюджета, това е", обясни Клисурски.

Другата обществена поръчка, сключена в последния ден на предходния кабинет, е за охраната на всички подструктури на здравното министерство, подчерта Околийски. "Тази охрана според нас е неефективна, защото самата обществена поръчка е с пряко договаряне и не е с най-прозрачния начин. Тя ще бъде преобявена и чрез спазване на принципите за прозрачност", обяви здравният министър.

Удължителният бюджет

Очаквано служебните министри приеха и т.нар. удължителен закон за бюджета на страната. "Предоставяме възможност при последващо приемане от Народното събрание удължителния закон да действа до приемането на следващия редовен бюджет на страната за 2026 г. С това осигуряваме непрекъсваемост във финансовото управление на държавата. Обявените 5% увеличение на заплатите остават и ще действат, а план-сметката за изборите остава в същия размер след отпадналото вето на президента - има заложен по-голям ресурс за секциите в чужбина, който вероятно дори може да бъде намален след това решение", обяви още Клисурски.

