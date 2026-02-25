Когато министър започне да чисти МВР от зависимости, се появяват сценаристи, сигнали, прокурори

Това каза служебният премиер Андрей Гюров по повод започналите прокурорски проверки по адрес на вътрешния министър Емил Дечев за оказван евентуален институционален натиск. В началото на заседанието на правителството в сряда Гюров бе категоричен:

"Днес заседанието може да продължи без вътрешния министър - не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява - появяват се сценаристи, сигнали, прокурори. Това няма да ни спре", каза той и увери, че служебното правителство няма да се огъне.

"Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, а от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", каза още премиерът.

