Когато министър започне да чисти МВР от зависимости, се появяват сценаристи, сигнали, прокурори

25 февруари 2026, 10:40 часа 353 прочитания 0 коментара
Това каза служебният премиер Андрей Гюров по повод започналите прокурорски проверки по адрес на вътрешния министър Емил Дечев за оказван евентуален институционален натиск. В началото на заседанието на правителството в сряда Гюров бе категоричен:

"Днес заседанието може да продължи без вътрешния министър - не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява - появяват се сценаристи, сигнали, прокурори. Това няма да ни спре", каза той и увери, че служебното правителство няма да се огъне.

"Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, а от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", каза още премиерът.

Ивайло Илиев
