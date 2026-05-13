След апела да се пести гориво: Моди намали правителствения конвой

Премиерът на Индия Нарендра Моди значително намали размера на конвоя си, дни след като отправи апел за строги икономии и призова гражданите да ограничат използването на превозни средства, задвижвани с гориво, предаде индийската новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.

ОЩЕ: Индийският премиер Моди с апел към населението: Пестете гориво (ВИДЕО)

Намаляването на конвоя на премиера беше осъществено по време на последните му посещения в страната, съобщиха официални източници.

Действието е извършено, като същевременно се запазват основните компоненти за сигурност съгласно протокола на Групата за специална защита, отговарящо за безопасността на министър-председателя.