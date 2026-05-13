Порой наводни Северна Турция, има пострадали (ВИДЕО)

13 май 2026, 15:04 часа 474 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Дванайсет души пострадаха и бяха откарани в болница в резултат на наводнения, причинени от краткотраен проливен дъжд в окръг Самсун, Северна Турция, съобщава турското издание "Хаберлер". Няма информация за жертви или хора с животозастрашаващи травми.

Най-тежко засегнат е районът на местния град Хавза, където придошлите води отнесоха автомобили, наводниха домове и търговски обекти и създадоха критични ситуации за местни жители.

В резултат на поройните валежи снощи нивото на реките Хаджъ Осман и Терсакан, които минават през града, рязко се повиши и те излязоха от коритата си.

Под вода останаха площад "Джумхуриет" и кварталите "Чай" и "Бахчелиевлер", където много жилища и магазини бяха частично или напълно наводнени. На места водата е достигнала до таваните на приземни помещения и търговски обекти, отбелязва "Хаберлер".

Очевидци съобщават за десетки автомобили, които са били повлечени от силното течение. В социалните мрежи бяха разпространени кадри на хора, блокирани върху превозни средства и покриви, чакащи спасителни екипи.

Заради бедствието в района е било прекъснато електрозахранването в отделни зони, а учебните занятия са преустановени за един ден със заповед на местните власти.

Спасиана Кирилова
