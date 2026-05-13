13 май 2026, 14:35 часа 604 прочитания 0 коментара
Доктрината "Синя родина" става закон: Турция чертае нови морски граници в Егейско море

Турция се готви да превърне в закон стратегическата си доктрина "Синя родина", която има за цел да защити правата и интересите ѝ в Черно, Егейско и Средиземно море, върху които претендира за суверенитет. 

Управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) подготвя законопроект, който скоро ще бъде внесен в парламента, съобщава държавната телевизия ТРТ Хабер. Законопроектът трябва да защити суверенните права на Турция в морските зони и да определи стандартите в международните води, посочва телевизията. 

Така морските граници на Турция, съставени от границите на изключителната икономическа зона (ИИЗ) и континенталния шелф, ще се сдобият с правен статут. Ще се уточни и правният статут на островите, островчетата и скалите, наричани "сиви зони", които от време на време са причина за напрежение между Турция и Гърция, особено в Егейско море. Описанието и статутът на въпросните географски образувания ще бъдат включени в "Закона за Синята родина" в съответствие с принципите на международното морско право, посочва ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

В проекта са включени и техническите становища и предложения на Турските въоръжени сили и Командването на военноморските сили.

Елена Страхилова Редактор
