Посрещнаха Тръмп с цветя в Пекин, той докара "две трети от БВП на Китай" в лицето на технологични гиганти (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Китай на 13 май, като това е първото посещение на държавен глава на САЩ в Пекин от 2017 г. насам. За утре е насрочена срещата между републиканеца и китайския президент Си Дзинпин. Очаква се преговорите да се фокусират върху намаляване на напрежението между двете страни, както и върху продължаващата търговска конфронтация, която през последните години ескалира в пълномащабна икономическа война.
⚡️ Trump has arrived in China — the first visit by a U.S. president to Beijing since 2017— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026
A day earlier, the U.S. president said Washington does not need China’s help on Iran.
According to Trump, the U.S. will “win one way or another — peacefully or otherwise.”
Ден по-рано Тръмп заяви, че Вашингтон няма нужда от помощта на Китай по въпроса с Иран, макар че със сигурност войната в Близкия изток ще попадне сред темите на разговор. Според републиканеца САЩ ще „спечелят така или иначе - мирно или по друг начин“.
С Тръмп са директорите на големи технологични гиганти
Технологичните милиардери Илон Мъск и Тим Кук придружават Тръмп в Китай. Делегацията му включва и още лидери на големи американски технологични гиганти - не само Tesla и Apple, но и NVIDIA, Boeing, Goldman Sachs и други, съобщава Fox News.
Общата пазарна капитализация на компаниите в делегацията се оценява на около 11,5 трилиона долара - почти две трети от годишния БВП на Китай.
Trump’s delegation includes leaders of major U.S. tech giants— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026
The U.S. president arrived in Beijing accompanied by executives from major American corporations — including Apple, NVIDIA, Tesla, Boeing, Goldman Sachs, and others, Fox News reports.
Преди заминаването си Тръмп заяви, че планира да помоли Си Дзинпин да отвори китайския пазар за американските компании.
Още очаквания от срещата
Очаква се преговорите да обхванат и иранския петрол, търговската война, Тайван и отношенията на Пекин с Русия. Тръмп може да помоли Си да окаже натиск върху диктатора Владимир Путин да се съгласи на примирие в Украйна или мирни преговори.
Доналд Тръмп бе посрещнат в Пекин тържествено - с почетна гвардия, знамена и цветя от младо китайско момиче.
Trump is being welcomed in Beijing with an honor guard, flags, and flowers from a young Chinese girl. https://t.co/vbLSwIn7z0 pic.twitter.com/5RUWqgZpoV— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026
Just look at how this Chinese soldier keeps his cool — he didn't even flinch, even though a plane was roaring right next to him. https://t.co/qxwKP46Mp9 pic.twitter.com/AqP10PYxvC— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026