Посрещнаха Тръмп с цветя в Пекин, той докара "две трети от БВП на Китай" в лицето на технологични гиганти (ВИДЕО)

13 май 2026, 18:07 часа 571 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Китай на 13 май, като това е първото посещение на държавен глава на САЩ в Пекин от 2017 г. насам. За утре е насрочена срещата между републиканеца и китайския президент Си Дзинпин. Очаква се преговорите да се фокусират върху намаляване на напрежението между двете страни, както и върху продължаващата търговска конфронтация, която през последните години ескалира в пълномащабна икономическа война.

Ден по-рано Тръмп заяви, че Вашингтон няма нужда от помощта на Китай по въпроса с Иран, макар че със сигурност войната в Близкия изток ще попадне сред темите на разговор. Според републиканеца САЩ ще „спечелят така или иначе - мирно или по друг начин“.

С Тръмп са директорите на големи технологични гиганти

Технологичните милиардери Илон Мъск и Тим Кук придружават Тръмп в Китай. Делегацията му включва и още лидери на големи американски технологични гиганти - не само Tesla и Apple, но и NVIDIA, Boeing, Goldman Sachs и други, съобщава Fox News.

Общата пазарна капитализация на компаниите в делегацията се оценява на около 11,5 трилиона долара - почти две трети от годишния БВП на Китай.

Преди заминаването си Тръмп заяви, че планира да помоли Си Дзинпин да отвори китайския пазар за американските компании.

Още очаквания от срещата

Очаква се преговорите да обхванат и иранския петрол, търговската война, Тайван и отношенията на Пекин с Русия. Тръмп може да помоли Си да окаже натиск върху диктатора Владимир Путин да се съгласи на примирие в Украйна или мирни преговори.

Доналд Тръмп бе посрещнат в Пекин тържествено - с почетна гвардия, знамена и цветя от младо китайско момиче.

Димитър Радев
