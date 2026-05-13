Тръмп и Иран: Когато светът се крепи на кой-кого харесва (ВИДЕО)

Какво се случва с конфликта в Близкия изток и какво е бъдещето на взаимоотношенията между САЩ и Иран?

В началото на седмицата президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля подновяване на „Проект Свобода“, като този път намеренията му са да разшири отвъд ескортирането на кораби през Ормузкия проток. По думите му този път ескортирането от американски военни на кораби в пролива ще бъдат само част от една по-широка военна операция.

Тръмп остро разкритикува последното иранско предложение за прекратяване на войната като „напълно неприемливо“ в публикация в Truth Social. „Току-що прочетох отговора от така наречените „представители“ на Иран. Не ми харесва - напълно неприемливо е!“, написа той.

След като преговорите между Иран и Щатите не постигнаха напредък, нарушенията в корабоплаването около Ормузкия проток накараха производители да ограничат износа си. През вчерашния ден цената на петрола нараснаха с близо 1 на 100, а опасенията за доставки на суров петрол се засилиха.

На фона на всичко това, България подкрепи съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток.

Районът е един от най-важните стратегически морски маршрути в света, тъй като през него преминава близо една пета от световните доставки на петрол. Всяко напрежение или военна ескалация там има потенциала да доведе до сериозни сътресения на международните пазари, рязко покачване на цените на петрола и нарушения във веригите за доставки. Именно затова сигурността на корабоплаването в Протока е от ключово значение не само за държавите от Близкия изток, но и за глобалната икономика, включително за Европа.