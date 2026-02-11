Стрелба в училище и криза със заложници се разигра в Тайланд (ВИДЕО)

В сряда, 11 февруари, въоръжен мъж откри стрелба в училище в провинция Сонгкла в южната част на Тайланд, като според полицейски служител трима души са били ранени (вкл. нападателят). Друг служител съобщи пред агенция Reuters, че въоръженият мъж е бил задържан и че всички заложници, които е държал, са били освободени. Провинциалната администрация съобщи по-рано в социалните мрежи, че 18-годишен младеж е нахлул в училището Patongprathankiriwat в град Хат Яй и е взел за заложници няколко ученици и учители.

Какво казаха тайландските власти за инцидента?

„Нападателят е заловен“, заяви пред Reuters заместник-началникът на полицията Вичиан Собун.

Той добави, че двама души – ученик и учител – са били ранени при инцидента, а други източници съобщават, че заподозреният също е бил ранен, след като е бил прострелян от полицията.

Противоречива е информацията за броя на пострадалите - провинциално правителството на Сонгкла заяви, че няма такива, въпреки че „са се чули около два-три изстрела“, след като въоръженият мъж е влязъл в училището.

Насилието с огнестрелно оръжие и притежаването на оръжие не са необичайни в Тайланд. През 2022 г. бивш полицай уби 36 души, включително 22 деца, при нападение с оръжие и нож в детска градина в източната част на страната, припомня Deutsche Welle.