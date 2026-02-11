Иран тества Тръмп: САЩ не могат да ни атакуват дори и с 12 самолетоносача

Старши съветник на командира на Иранската революционна гвардия омаловажи военната мощ на САЩ в Близкия изток, като заяви, че Вашингтон няма да може да нанесе удар по Иран, дори и да разположи 12 самолетоносача в региона. „Дори и Америка да докара 12 самолетоносача в региона, тя не може да направи нищо. Америка е победена и не е способна на никаква агресия", заяви Мохамадреза Нагди, цитиран от държавните медии.

Американският президент Доналд Тръмп заяви тази седмица, че обмисля да изпрати още един самолетоносач в Близкия изток - втори след "Ейбрахам Линкълн", докато непряко се възобновяват преговорите по ядрената програма на Техеран и израелският премиер Бенямин Нетаняху натиска Вашингтон да заеме по-твърда позиция. Тръмп заяви пред израелския "Канал 12", че обмисля разполагането на втори самолетоносач и че всяка сделка с Иран трябва да включва не само ядрения въпрос, но и намаляването на запасите от балистични ракети на Ислямската република.

"Враговете няма да победят иранските ракети", а те не подлежат на преговори

Командирът на иранските военноморски сили Шахрам Ирани пък предупреди противниците на страната, че те няма да могат да победят иранските ракети с голям обсег. „Врагът е много глупав, но разбира едно: ще отнесе в гроба желанието си да преодолее нашите ракети с много голям обсег“, заяви той, цитиран от опозиционната телевизия Iran International.

Снимка: Getty Images

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи отвърна на искането на Тръмп преговорите да обхванат и темата с капацитета от балистични ракети. Иранските ракети не подлежат на преговори, каза той в сряда. Ракетната програма няма да бъде включена в никакви разговори, категоричен е топ дипломатът на Техеран. „Никой не може да посяга дори и най-малко на нашите ракети. Нашите ракети не са предмет на преговори и няма да бъдат“, бяха точните му думи.

Иран плаши с по-широк конфликт, ако САЩ атакуват

Иранските преговарящи нямат правомощия да обсъждат ракетния капацитет в преговорите си със САЩ, заяви отделно старши съветник на върховния лидер Али Хаменей, който наскоро беше назначен за секретар на Върховния съвет за отбрана - Али Шамхани. Той предупреди, че война със САЩ няма да се ограничи само до двете страни, а ще се разшири в целия регион.

„Тази война в такъв регион по принцип няма да се ограничи само до военни въпроси и, като се има предвид енергийният капацитет на региона, със сигурност ще засегне много фактори по целия свят, които оказват влияние върху живота на хората в глобален мащаб“, добави той.

САЩ и Иран проведоха серия преговори в Оман по ядрената програма за първи път от юни 2025 г., когато Щатите се намесиха решително в 12-дневната война на Техеран с Израел. Ислямската република, изглежда, само печели време и не отстъпва от "червените си линии" - обогатяването на уран, запазването на балистичните ракети и финансирането на т.нар. проксита в региона на Близкия изток.

Всяка сделка между САЩ и Иран, която не ограничава способността на Техеран да развива своята програма за балистични ракети и да подкрепя "Оста на съпротивата" (прокситата), би навредила на интересите на САЩ в Близкия изток, категорични са анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

