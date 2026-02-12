САЩ готвят изпращане на втори самолетоносач в близост до Иран

Пентагонът е наредил на втора ударна група със самолетоносач да се подготви за разполагане в Близкия изток, а американската армия продължава да се готви за потенциална атака срещу Иран, твърдят трима американски официални представители пред The Wall Street Journal. Президентът Доналд Тръмп заяви на 10 февруари, че обмисля изпращането на втори самолетоносач след "Ейбрахам Линкълн", който вече е в региона, за да се подготви за военни действия, ако преговорите с Техеран се провалят. Заповедта за разполагане може да бъде издадена в рамките на няколко часа, уточнява официален представител.

Длъжностните лица предупреждават, че Тръмп все още не е дал официална заповед за разполагане на втория самолетоносач и че плановете могат да се променят.

САЩ пращат самолетоносача "Джордж Буш"?

Един от служителите твърди, че Пентагонът подготвя самолетоносач за разполагане след две седмици, вероятно от източното крайбрежие на САЩ. Самолетоносачът "Джордж Буш" (USS George H.W. Bush) завършва серия от тренировъчни учения край бреговете на Вирджиния и е възможно да ги ускори.

От военния кораб може да излитат самолети за удари, електронни атаки и разузнаване. Това включва версии за самолетоносачи на стелт изтребителя F-35 Lightning, посочва служител на Военноморските сили на САЩ.

WSJ по-рано съобщи, че за военен удар в Иран вероятно ще бъдат използвани стелт самолети като изтребителите F-35 или F-22 Raptor, а също и бомбардировачите B-2 Spirit.

Снимка: Getty Images

Преговорите на САЩ с Иран

Тръмп се срещна в сряда, 11 февруари, с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, за да обсъдят преговорите с Иран. Подробностите относно евентуален втори кръг дискусии с Техеран по ядрената програма все още не са уточнени. САЩ искат да бъдат обсъдени и още два ключови въпроса - за намаляване на капацитета от балистични ракети на Ислямската република и за намаляване на финансирането и поддържането на иранските прокси сили в Близкия изток като хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, милициите в Ирак и Сирия и др.

Иран обаче е против. Дори за ядрената програма режимът в Техеран, изглежда, не иска да отстъпи от обогатяването на уран, но успява да печели време в преговори.

Тръмп написа в публикация в социалните мрежи след срещата с Нетаняху, че предпочита да сключи споразумение с Техеран. „Настоях преговорите с Иран да продължат, за да се види дали може да бъде сключено споразумение. Ако това е възможно, уведомих министър-председателя, че това ще бъде предпочитаният вариант. Ако не е възможно, ще трябва да видим какъв ще бъде резултатът“, каза републиканецът.

През последните седмици САЩ увеличиха военната си мощ в региона, като изпратиха самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ от Южнокитайско море, както и допълнителни военни кораби, противовъздушни системи и ескадрили изтребители.

Снимка: Getty Images

Разполагането на два самолетоносача в Близкия изток не е новост за САЩ - USS Harry S. Truman и USS Carl Vinson бяха в Близкия изток, за да се сражават с подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути през март 2025 г.

След като се отказа от атака срещу Иран в отговор на бруталното потушаване на протестиращите в средата на януари, Тръмп е поискал от военните "по-решителни" варианти, съобщи The Wall Street Journal.

„Трябва да заемете позиция. Имаме достатъчно време. Ако си спомняте случая с Венецуела, чакахме известно време. И не бързаме. Водим много добри преговори с Иран“, заяви Тръмп пред репортери.

