Невъзможно бягство: Турчин ограби бижутерия, тръгна си с магаре от местопрестъплението (ВИДЕО)

В Турция засякоха най-необичайния обир на годината. Мъж ограби магазин за бижута в турския град Кайсери.
The most unusual robbery of the year— NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026
In the Turkish city of Kayseri, a thief robbed a jewelry store and escaped on a donkey. pic.twitter.com/9Ha6p4Fz4k
Необичайното в случая, обаче, не е самия грабеж, а начинът, по който извършителят избяга от местопрестъплението. Камери заснеха крадеца да напуска бижутерията на магаре.
