Войната в Украйна:

Невъзможно бягство: Турчин ограби бижутерия, тръгна си с магаре от местопрестъплението (ВИДЕО)

12 февруари 2026, 21:25 часа 478 прочитания 0 коментара
Невъзможно бягство: Турчин ограби бижутерия, тръгна си с магаре от местопрестъплението (ВИДЕО)

В Турция засякоха най-необичайния обир на годината. Мъж ограби магазин за бижута в турския град Кайсери.

Необичайното в случая, обаче, не е самия грабеж, а начинът, по който извършителят избяга от местопрестъплението. Камери заснеха крадеца да напуска бижутерията на магаре. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Турция магаре бижута
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес