13-годишната дъщеря на Ким Чен Ун, разкрита от баскетболна легенда, ще е следващият лидер на Северна Корея (СНИМКИ, ВИДЕО)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е избрал дъщеря си за свой наследник, съобщи южнокорейската разузнавателна агенция на брифинг пред депутати в Сеул на 12 февруари. Ким Джу Ай през последните месеци бе заснета до баща си на високопрофилни събития като посещението му в Пекин през септември – първото ѝ публично известно пътуване в чужбина, но като цяло за нея не се знае много.

Националната разузнавателна служба на Южна Корея (NIS) заяви, че при изготвянето на тази оценка е взела предвид „редица обстоятелства“, включително все по-забележителното присъствие на Ким Джу Ай на официални събития.

NIS също така посочва, че ще следи отблизо дали тя ще присъства на партийния конгрес на Северна Корея по-късно този месец – най-голямото политическо събитие, което се провежда веднъж на всеки пет години. На партийния конгрес се очаква Пхенян да даде повече подробности за приоритетите си като външна политика, военно планиране и ядрени амбиции за следващите пет години.

South Korea’s intelligence agency says Kim Jong-un is now in the process of formally designating his daughter Kim Ju-ae as his successor, marking a step beyond earlier assessments that she was merely “in training.



Kim Ju-ae, believed to be around 13, first appeared publicly in… pic.twitter.com/9x9CXDlmbi — Clash Report (@clashreport) February 12, 2026

Още: Ким Чен Ун уволни вицепремиера си

Етап на определяне на наследник

На 12 февруари южнокорейският депутат Ли Сонг-куен заяви пред репортери, че Джу Ай, която по-рано беше описана от разузнаването на Южна Корея като „обучена“ да бъде наследник, сега е в етап на това да бъде определена за такъв.

„Тъй като Ким Джу Ай е присъствала на различни събития, включително годишнината от основаването на Корейската народна армия и посещението ѝ в Двореца на Слънцето Кумсусан, а и са забелязани признаци, че тя изразява мнението си по определени държавни политики, NIS счита, че тя вече е в етап на определяне като наследник“, каза Ли, който е присъствал на брифинга на разузнаването.

She is Kim Ju Ae, the daughter of Kim Jong Un. She is the youngest female general in North Korea, yet she has to clap to prove her loyalty 💀



pic.twitter.com/UCYxwkMjaC — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) December 15, 2025

Ким Джу Ай - разкрита от Денис Родман

Още: Ким Чен Ун демонстрира "най-мощната" междуконтинентална ракета: Грандиозен военен парад в Пхенян (ВИДЕО)

Джу Ай е единственото известно дете на Ким Чен Ун и съпругата му Ри Сол Джу. NIS счита, че диктаторът има по-голям син, но той никога не е бил признат, нито показан в севернокорейските медии.

Новината за съществуването на Джу Ай за първи път се появи от неочакван източник - американския баскетболист Денис Родман, който разкри пред британското издание The Guardian през 2013 г., че е „държал бебето Джу Ай“ по време на пътуване до тайнствената държава.

Снимка: Getty Images

Денис Родман и Ким Чен Ун се познават благодарение на баскетбола и - по-точно - от възхищението на Ким към "Чикаго Булс". Това води до първото посещение на бившия съотборник на Майкъл Джордан в Северна Корея през 2013 г. за демонстративен мач, което се превръща в уникално, макар и противоречиво приятелство, основано на споделената любов към спорта.

Ким Джу Ай вече "инспектира" балистична ракета

Още: Да накаже провокациите на врага: Ким Чен Ун инспектира нов разрушител

Джу Ай, за която се смята, че е на 13 години, се появи за първи път по държавната телевизия през 2022 г. Тя беше показана как "инспектира" най-новата междуконтинентална балистична ракета на Северна Корея, докато държи ръката на баща си.

Оттогава тя често се появява в държавните медии, като омекотява образа на баща си на безмилостен диктатор. Тя го придружи до Пекин за най-големия военен парад в историята на Китай, където беше забелязана да слиза от бронирания му влак на гарата.

Често се появява с дълга коса, което е забранено за нейните връстници в Северна Корея, и е облечена с дизайнерски дрехи, които са недостъпни за повечето хора в страната ѝ.

Втори най-висш лидер?

Още: Моите ядрени оръжия са повече и работят по-добре: Тръмп срещу Ким Чен Ун, но не и срещу Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

South Korean intelligence believes Kim Jong Un may be preparing his daughter Kim Ju Ae as a future successor. 🇰🇵 pic.twitter.com/jlESSDV48C — News Girl (@loveable_ps) February 12, 2026

Друг депутат от Южна Корея - Парк Сун-уон, заяви, че ролята, която Джу Ай е поела по време на публични събития, показва, че тя е започнала да дава политически съвети и се третира като де факто вторият най-висш лидер.

Властта в Северна Корея се предава от три поколения на семейство Ким и се смята, че Ким Чен Ун ще предаде "трона" на Джу Ай. През последните месеци беше показано, че тя е по-висока от баща си, и вървеше до него, а не след него, акцентира BBC. В Северна Корея, където се смята, че снимките, публикувани от държавните медии, носят голяма символична тежест, е рядкост лица, различни от Ким Чен Ун, да заемат равностойно място в кадъра.

Жена начело на дълбоко патриархално общество

Въпреки че южнокорейската разузнавателна агенция сега вярва, че Джу Ай е определената наследница, това все още повдига въпроси. Не е ясно защо тя би била избрана за наследница пред по-големия предполагаем син на Ким в дълбоко патриархалното общество на Северна Корея.

Още: Ким Чен Ун се чувства излъган от Путин - огромна военна помощ срещу празни обещания

🔵 Güney Kore istihbaratı, Kim Jong-un’un kızı Kim Ju Ae'yi Kuzey Kore’de liderlik sürecine hazırlandığını öne sürdü. pic.twitter.com/Bem4IZafWJ — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) February 12, 2026

Много дезертьори и анализатори преди това отхвърляха идеята за жена начело на Северна Корея като малко вероятен сценарий, позовавайки се на утвърдените традиционни роли на половете в страната. Но сестрата на Ким Чен Ун – Ким Йо Чен – действително представлява прецедент за женска власт в режима. Ким Йо Чен понастоящем заема висша длъжност в Централния комитет на Корейската трудова партия и се съобщава, че има влияние върху брат си.

Въпреки това остава загадка защо Ким Чен Ун, който все още е млад и изглежда относително здрав, вече определя 13-годишно дете за свой наследник.

Много севернокорейци се надяваха, че Ким Чен Ун, млад мъж със западно образование, ще отвори страната им към външния свят, когато наследи баща си, но тази надежда не се сбъдна.