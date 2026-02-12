САЩ освободиха ключова военна база в Сирия и се преместиха в Йордания

Американските сили напуснаха военната база "Ал-Танф" в Сирия, която се намира близо до тройната граница с Ирак и Йордания, и преместиха разположените там войски в Йордания, съобщиха на 11 февруари два сирийски военни източника пред AFP. Впоследствие стана ясно, че правителството в Дамаск е поело контрол над базата - според сирийски източник на Анадолската агенция. Американците бяха поддържаха присъствие там в продължение на около 10 години.

„Американските сили се оттеглиха напълно от базата "Ал-Танф" днес“, заяви сирийски военен източник пред АFP. Американските сили са изнасяли оборудване от базата през последните 15 дни, съобщи друг военен източник пред агенцията. Силите на САЩ ще продължат да координират действията си с персонала в "Ал-Танф от Йордания“, добави той.

"Ал-Танф" - крепост срещу "Ислямска държава"

Базата "Ал-Танф" е стратегически разположена в триграничната зона между Сирия, Йордания и Ирак. Тя беше създадена през 2014 г. като ключов център за операциите на глобалната коалиция срещу терористите от „Ислямска държава“ (ИДИЛ).

Базата беше използвана за настаняване на евакуираните ранени войници и персонал след атака на ИДИЛ през декември.

Американски персонал е разположен в Йордания от десетилетия и силите, напускащи "Ал-Танф", вероятно ще се присъединят към съществуваща американска военна база в кралството.

Ирански депутат със заплахи за база на САЩ в Йордания

Иранският депутат Моджтаба Зарей междувременно заплаши американските бази и призовава йорданците да поемат контрола над въздушната база в страната на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток. Той отбеляза, че военновъздушната база "Мувафак Салти" е била използвана за операции срещу „иранските ракети и за защита на Тел Авив и ционистките канибали“ по време на войната между Израел и Иран през юни 2025 г.

„Тя се превърна в най-важната американска база в световната империя и партньор на Израел“, твърди той, цитиран от The Jerusalem Post. „Подгответе се да я превземете и да пленявате американски войници, след като ракетите ударят тази база“, заключава Зарей, намеквайки за ирански ракетен удар, насочен срещу американски военни съоръжения в Близкия изток.