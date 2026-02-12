Китай купил венецуелски петрол от САЩ

Китай е купил част от венецуелския петрол от САЩ. Това съобщи американският енергиен министър Крис Райт, който е на посещение във Венецуела, предаде Блумбърг.

"Китай вече е закупил част от венецуелския суров петрол, който е бил продаден от правителството на САЩ. Легитимни китайски бизнес сделки при легитимни бизнес условия биха били приемливи", заяви Райт пред медиите в Каракас, отговаряйки на въпрос за евентуални съвместни предприятия в страната.

От своя страна, по време на на редовен брифинг в Пекин говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян заяви, че не е запознат с коментарите на Райт.

Край на "петролната карантина" на Венецуела

През януари световният петролен пазар беше разтърсен. Тогава американски спецчасти нахлуха във Венецуела и заловиха бившия президент Николас Мадуро, като Вашингтон пое контрол над суровия петролен сектор на страната. От тогава търговците търсят сигнали за това как моделите на износ могат да се променят и как производството може да се съживи след години на пренебрегване, санкции и недостатъчни инвестиции.

По същество т.нар. "петролна карантина" на Венецуела е приключила, заяви енергийният министър Райт.

По-рано САЩ блокираха петролните потоци на страната с огромна военноморска сила и конфискуваха няколко кораба.

Интересът на Китай

Китай е най-големият вносител на петрол в света и неговите рафинерии бяха най-големите купувачи на венецуелски суров петрол преди действията на САЩ. По-голямата част от вноса беше закупен от частни преработватели. Тъй като тези потоци бяха санкционирани, те обикновено се предлагаха с големи отстъпки, което ги правеше привлекателни за местните потребители.

След залавянето на Мадуро Тръмп заяви, че Венецуела ще предаде на САЩ над 30 до 50 милиона барела санкциониран петрол. Крис Райт пък обяви през януари, че САЩ няма да откажат достъпа на Китай до венецуелски суров петрол.

Няколко индийски рафинерии също закупиха водещия венецуелски суров петрол клас Merey след действията на САЩ, а правителството поиска от държавните преработватели да обмислят закупуването на повече венецуелски и американски петрол. Износът също така се насочи към други пазари, включително Израел, предаде БНР.

В средносрочен план някои банки очакват възраждане на венецуелското производство, което може да достигне 2 милиона барела на ден в рамките на 2 до 3 години, заяви Наташа Канева, ръководител на отдела за стокови стратегии в JPMorgan Chase & Co., на събитие тази седмица.

Според данни на Организацията на страните износителки на петрол през декември венецуелските доставки са възлизали на около 896 000 барела на ден.

На този фон петролните фючърси се търгуват недалеч от най-високите нива от 6 месеца насам, тъй като търговците се фокусират върху напрежението между САЩ и Иран, което засенчи признаците за нарастващи доставки. Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира в коментари след вчерашните си разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, че целта му е да постигне ядрена сделка с Техеран, търговците остават загрижени за потенциални военни удари и рискове за петролните доставки.

