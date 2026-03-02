Започна Държавното индивидуално първенство по шахмат в Пловдив

Държавното индивидуално първенство по шахмат за деца бе открито в Пловдив. Големият турнир по блиц и рапид ще се състои на 2, 3 и 4 март, като организатор на проявата е Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022). По негова информация близо 270 млади шахматни таланта са седнали пред дъските. При откриването родители, председатели на клубове , треньори и деца бяха поздравени от Симеон Винчев - представител на УС на БФШ 2022.

Пловдив е домакин на голям турнир по шахмат за деца

"БФШ 2022 прави държавния календар и узаконява всички турнири. Миналата година имахме много добро споразумение и път към обединенето на българския шах с Милен Василев и Българска спортна федерация по шах (БСФШ). Не знам защо през септември те скъсаха меморандума. Ние продължихме с работата си въпреки това", каза Винчев в своето слово.

"Ние одобравяме всички турнири, но БСФШ направи една квалификация, без да предупреди. Клубовете, участвали там, ще понесат последствия. Що се касае до децата, те ще участват на нашите турнири, но техните класирания, техните успехи няма да бъдат заверявани пред общините и няма да участват във финансиране", обясни представителят на БФШ 2022. Предстои решенията да бъдат обсъдени и уточнени на Управителен съвет.

