ЦСКА II громи с голова фиеста във Втора лига и "сменя" треньори

02 март 2026, 22:10 часа 382 прочитания 0 коментара
ЦСКА II записа убедителна победа с 6:2 при визитата на Беласица в първия си двубой от Втора лига след подновяването на шампионата. Бившият футболист на Левски Марк-Емилио Папазов блесна с два гола за "армейците". По едно попадение добавиха Иван Тасев, Васил Каймаканов, Юлиан Илиев и Александър Георгиев. След поражението петричани уволниха старши треньора Живко Желев и неговия щаб. На поста го наследява Николай Димитров-Джаич. 

Както е известно, мачът на „армейците“ от предишния кръг срещу Дунав бе отложен и днес момчетата на Валентин Илиев изиграха дебютния си официален сблъсък за годината. Двубоят започна с минута мълчание в памет на Георги Велинов.

Срещата не стартира добре за гостите. В 19-ата минута след удар на Филчев от границата на наказателното поле домакините откриха резултата, но в 27-ата минута Юлиан Илиев изведе на стрелкова позиция Иван Тасев, който бързо възстанови равенството. Само 120 секунди по-късно „червените“ вече водеха. Васил Каймаканов порази целта с прецизен удар по земя, а веднага след подновяването на играта Марк-Емилио Папазов покачи на 3:1.

Все пак в 37-ата минута домакините върнаха едно попадение, но в средата на втората част Юлиан Илиев се оказа най-съобразителен в наказателното поле на домакините и със силен шут вкара четвърто попадение за столичани. Малко по-късно Илиев центрира от фаул и Марк Емилио Папазов от въздуха вкара за 2:5. В 72-рата минута Александър Георгиев оформи крайния резултат.

В часовете след срещата Беласица обяви раздяла с Живко Желев и назначи Николай Димитров-Джаич за старши треньор. Помощници на новия наставник ще бъдат Любомир Граминов и Георги Киров, треньор на вратарите ще е Димитър Радовски, а кондиционен остава Емил Казалиев.

Джем Юмеров
