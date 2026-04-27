Най-важното от изборите:

Борите се за суверенитета си, трябва да има мир: Путин го каза, но не на Украйна, а на Иран (ВИДЕО)

27 април 2026, 17:57 часа 88 прочитания 0 коментара
Снимка: Seyyed Abbas Araqchi, Telegram
Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с руския диктатор Владимир Путин в Санкт Петербург днес, 27 април. Той отпътува за Русия в неделя вечерта директно от Пакистан, където бе провалена срещата между иранските представители и преговорния екип на САЩ. В последния момент американският президент Доналд Тръмп забрани на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да летят за Исламабад.

На снимките, споделени в канала на Арагчи в Telegram, се вижда как иранският външен министър си стиска ръцете и разговаря с Путин около масата заедно с делегациите на двете страни. До издирвания от Международния наказателен съд в Хага диктатор застанаха руският външен министър Сергей Лавров, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков и Игор Костюков, шеф на руската военна разузнавателна служба ГРУ.

Путин: Иранският народ смело се бори за своя суверенитет

Според руската държавна информационна агенция ТАСС Путин е казал на Арагчи, че иранският народ смело се бори за своя суверенитет - нещо, което и Украйна прави, но не и според диктатора, който води вече пета година там пълномащабна и агресивна война.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Путин е изразил надежда, че Иран ще намери мир, след като преодолее този труден период, предава още контролираната от Кремъл агенция.

Освен това Владимир Путин е казал на Арагчи, че Русия „ще направи всичко възможно, за да донесе мир в Близкия изток възможно най-скоро“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова да предложи „доброжелателство или посреднически услуги, приемливи и за двете страни“ в бъдещи преговори за споразумение с Иран.

„Ще сме готови да направим всичко необходимо, за да гарантираме, че мирът – един сигурен мир – в крайна сметка ще надделее и че няма да има връщане към военните действия“, добавил е той.

Абас Арагчи: Ще продължим да укрепваме стратегическото партньорство с Русия

Иранският външен министър, от своя страна, е заявил, че отношенията между Москва и Техеран представляват „стратегическо партньорство“, което „ще продължи да се укрепва“ - според изявления, излъчени по руската държавна телевизия и цитирани от BBC.

Иран и Русия са в близки търговски и военни отношения, които се затегнаха особено много по време на руската инвазия в Украйна - режимът в Техеран е снабдил Москва с хиляди дронове "Шахед", боеприпаси, ракети и друго военно оборудване.

"Ясно е, че Иран се противопоставя на най-голямата световна суперсила и че тя не е постигнала нито една от целите си. Ето защо те поискаха преговори и ние разглеждаме този въпрос", е заявил Арагчи във връзка със САЩ.

В иранската делегация, която се среща с Путин в Русия, са включени също заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади и иранският посланик в Москва Казем Джалали.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Владимир Путин Иран война Иран Абас Арагчи
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес