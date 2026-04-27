Борите се за суверенитета си, трябва да има мир: Путин го каза, но не на Украйна, а на Иран (ВИДЕО)

Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с руския диктатор Владимир Путин в Санкт Петербург днес, 27 април. Той отпътува за Русия в неделя вечерта директно от Пакистан, където бе провалена срещата между иранските представители и преговорния екип на САЩ. В последния момент американският президент Доналд Тръмп забрани на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да летят за Исламабад.

На снимките, споделени в канала на Арагчи в Telegram, се вижда как иранският външен министър си стиска ръцете и разговаря с Путин около масата заедно с делегациите на двете страни. До издирвания от Международния наказателен съд в Хага диктатор застанаха руският външен министър Сергей Лавров, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков и Игор Костюков, шеф на руската военна разузнавателна служба ГРУ.

Путин: Иранският народ смело се бори за своя суверенитет

Според руската държавна информационна агенция ТАСС Путин е казал на Арагчи, че иранският народ смело се бори за своя суверенитет - нещо, което и Украйна прави, но не и според диктатора, който води вече пета година там пълномащабна и агресивна война.

Путин е изразил надежда, че Иран ще намери мир, след като преодолее този труден период, предава още контролираната от Кремъл агенция.

Освен това Владимир Путин е казал на Арагчи, че Русия „ще направи всичко възможно, за да донесе мир в Близкия изток възможно най-скоро“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова да предложи „доброжелателство или посреднически услуги, приемливи и за двете страни“ в бъдещи преговори за споразумение с Иран.

„Ще сме готови да направим всичко необходимо, за да гарантираме, че мирът – един сигурен мир – в крайна сметка ще надделее и че няма да има връщане към военните действия“, добавил е той.

Абас Арагчи: Ще продължим да укрепваме стратегическото партньорство с Русия

Иранският външен министър, от своя страна, е заявил, че отношенията между Москва и Техеран представляват „стратегическо партньорство“, което „ще продължи да се укрепва“ - според изявления, излъчени по руската държавна телевизия и цитирани от BBC.

Иран и Русия са в близки търговски и военни отношения, които се затегнаха особено много по време на руската инвазия в Украйна - режимът в Техеран е снабдил Москва с хиляди дронове "Шахед", боеприпаси, ракети и друго военно оборудване.

"Ясно е, че Иран се противопоставя на най-голямата световна суперсила и че тя не е постигнала нито една от целите си. Ето защо те поискаха преговори и ние разглеждаме този въпрос", е заявил Арагчи във връзка със САЩ.

В иранската делегация, която се среща с Путин в Русия, са включени също заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади и иранският посланик в Москва Казем Джалали.