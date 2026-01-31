Десетки са жертвите на израелските удари в Газа

Най-малко 30 са вече жертвите на ударите, които Израел нанесе днес в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местни медици. Това бе най-мащабното въздушно нападение в палестинската територия от влязлото в сила през октомври споразумение за спиране на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас". Израел предприе атаките, след като обвини палестинската групировка "Хамас", че вчера е нарушила примирието.

Изтребители поразиха полицейско управление

Израелски изтребители днес поразиха полицейско управление в западната част на град Газа, като при удара загинаха общо 14 души, заяви директорът на болницата "Аш Шифа" Мохамед Абу Селмия.

При друг въздушен удар в град Газа бе поразена жилищна сграда, като по данни на "Аш Шифа" при атаката са били убити три деца и две жени.

Още седем души са загинаха при удар по палатков лагер в град Хан Юнис.

Представител на израелската армия каза за Ройтерс, че нападенията са предприети в отговор на вчерашен инцидент, при който военнослужещи са забелязали осем въоръжени мъже да излизат от тунел в граничния пункт Рафах. Бойците са се намирали в район, в който са разположени израелски части, съгласно споразумението за прекратяване на огъня. Трима от въоръжените мъже са били убити. Един от останалите бойци, който по думите на израелската армия е главен командир в "Хамас", е бил арестуван.

"Хамас" не коментира инцидента, който представителят на израелската армия определи като нарушение на условията за спиране на огъня.