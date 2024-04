Геноцид в Газа: Военният министър на САЩ не е съгласен, Израел атакува "Хизбула"

"Нямаме никакви доказателства за геноцид, [извършван] от Израел в Газа", заяви Остин пред сенатската комисия по отбрана по време на изслушване за бюджета, където показанията му бяха прекъсвани няколко пъти от протестиращи.

Коментарите на Остин идват в момент, когато се засилва натискът върху администрацията на Байдън и демократите относно подкрепата на САЩ за конфликта. Те идват и след като един от членовете на комисията, сенатор Елизабет Уорън, заяви миналата седмица, че международни служители биха могли да определят, че войната в Газа представлява геноцид от правна гледна точка.

Още: Германия е изправена пред дело за геноцид заради продажбата на оръжие на Израел

Притиснат от главния републиканец в комисията, сенатор Роджър Уикър от Мисисипи, Остин не определи операцията на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври, 2023 година като геноцид, но я нарече "ужасяваща терористична атака" и заяви, че "със сигурност е военно престъпление".

Остин изложи аргументи в полза на пакета за чуждестранна военна помощ, който е спрян в Камарата на представителите и който би отключил милиарди военна помощ за Израел, както и за Украйна и тихоокеанските съюзници (общо около 95 млрд. долара, 61 млрд. долата от които са за Украйна). В същото време ръководителят на Пентагона подчерта усилията за освобождаване на хуманитарна помощ за палестинците.

"Наистина вярвам, че ... ако искат да създадат траен ефект по отношение на стабилността, тогава смятам, че нещо трябва да помогне на палестинския народ", каза Остин в размяна на реплики със сенатор Том Котън, предаде БГНЕС.

Още: Съд в САЩ: Израел извършва геноцид в Газа, Байдън да преразгледа подхода си

Междувременно, израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е извършила бомбардировки на позиции на ливанската групировка "Хизбула" в Сирия, за да попречи на "укрепването" ѝ в страната.

В изявлението се казва, че армията е "нанесла удари по военна инфраструктура, която въз основа на точни разузнавателни данни е била използвана от терористичната организация "Хизбула" на сирийския фронт". Израелските отбранителни сили посоичха, че "държат сирийския режим отговорен за всички дейности, които се извършват на негова територия, и няма да допуснат никакви опити за действия, които биха могли да доведат до утвърждаване на "Хизбула" на сирийския фронт".

ОЩЕ: Делото за геноцид срещу Израел: Висшият съд на ООН с временни мерки, но без спиране на огъня

"Успоредно с това през последните часове ЦАХАЛ нанесе удари по редица наблюдателни пунктове на "Хизбула" и терористична инфраструктура в Южен Ливан. През целия ден артилерията на ЦАХАЛ нанасяше удари, за да отстрани заплахите в районите на Дайра и Тайр Харфа в Южен Ливан", се казва още в изявлението, което може да бъде открито в официалния профил на ЦАХАЛ в Twitter.

Междувременно, пак там Израел се похвали, че свалил дрон, изстрелян от хутите от Червено море. Това е станало с помощта на корвета, въоръжена с ракети:

Още: Не търсете справедливост в Хага, а в тунелите на "Хамас": Израел атакува решението на Международния съд

For the first time ever, an IDF Sa'ar 6-class corvette missile ship successfully intercepted a UAV that approached from the east and crossed into the area of the Gulf of Eilat.



IDF missile boats including Sa'ar 6-class corvettes have been positioned in the Red Sea and have both… pic.twitter.com/SujPlfctr7