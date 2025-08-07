Военни и общественост в Израел се изправиха срещу Нетаняху заради плановете за цялостна окупация на Газа

Израелското правителство днес ще гласува плановете си за окупация на цялата Ивица Газа на фона на буксуващите преговори за прекратяване на огъня с палестинското ислямистко движение "Хамас" и влошаващата се криза с глада в обсадения палестински анклав. Разширяването на военната операция в Газа ще бъде в отговор на призивите на крайнодесни членове на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, на които той разчита, за да запази крехката коалиция, отбеляза американската телевизия Ен Би Си Нюз.

Длъжностни лица от кабинета на Нетаняху в понеделник вечерта заявиха, че израелският лидер е решил да "окупира цялата Ивица Газа, включително районите, където може да са държани заложници". Изявлението беше споделено на иврит, а терминът, който е използван, може да се преведе както като "окупира", така и като "превзема", отбеляза Ен Би Си Нюз. Канцеларията на Нетаняху засега не е разяснила смисъла на използвания термин, но израелските медии, включително "Таймс ъф Израел" написаха, че Израел възнамерява да "окупира напълно" анклава.

Самият Нетаняху каза в понеделник, че планира да свика кабинета по сигурността тази седмица, за да "даде указания" на израелската армия как да постигне трите военни цели, поставени в началото на израелската офанзива в Газа - да победи "Хамас", да освободи заложниците, които все още са държани в плен в анклава, и да премахне заплахата от възможни бъдещи атаки.

Нетаняху и неговите сътрудници твърдят, че "Хамас" не е заинтересован от подписване на всеобхватно споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците, и че само военен натиск може да промени това.

"Не сме склонни да останем в настоящото несигурно положение и не сме склонни да се подчиним на исканията на "Хамас" – така че всъщност остава само една възможност, а именно да предприемем драстична мярка. Това е последната карта, която ни остава", заяви пред "Аксиос" съветник на Нетаняху.

Капан за израелската армия

Заради плановете си израелското правителство обаче влезе в сблъсък с военните, пише в. "Таймс ъф Израел".

На среща между няколко министри от израелския кабинет, включително и премиера, и висши военни във вторник началникът на Генералния щаб на израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) Еял Замир изтъкна, че подобно решение представлява "капан" за израелската армия. Той подчерта, че пълната окупация би застрашила и живота на заложниците, оставащи в плен на палестинската групировка.

Вместо това Замир препоръча израелската армия да обкръжи град Газа и евентуално други населени места, а след това да използва тези позиции, за да започне атаките срещу палестинските бойци.

Нетаняху обаче настоя висшето военно ръководство да подготви планове за окупацията на Ивицата, които да представи на кабинета.

Според израелските медии Нетаняху и Замир са влезли в спор и заради публикация в "Екс" на сина на премиера, Яир Нетаняху, който не заема държавна длъжност. Той нападна Замир в публикацията си като предположи, че военният стои зад "бунт и опит за военен преврат, подходящ за бананова република в Централна Америка през 70-те години". Замир отхвърли това обвинение.

Протести в израелското общество

От друга страна в израелското общество също се засилва противопоставянето на войната, отбеляза Ен Би Си Нюз. Мнозина отдавна чувстват отчаяние за съдбата на около 20-те живи заложници. Последните протести изразяват и дълбокото възмущение от смъртта на палестински деца вследствие на недохранване.

Страховете за заложниците се засилиха, след като "Хамас" и въоръженото крило на групировката "Ислямски джихад" в последните дни публикуваха снимки, на които се виждат видимо отслабналите заложници Евиатар Давид и Ром Браславски.

В неделя вечерта организацията на семействата на заложници и изчезнали лица разпространи изявление, в което обвини Нетаняху, че "води Израел и отвлечените към гибел", съобщи британският вестник "Гардиън". Семействата на заложниците отхвърлиха идеята за продължаване на военните действия в Газа и заявиха, че това "застрашава живота на отвлечените, които и без това са в непосредствена опасност".

Още молби за натиск

По-рано този месец група от около 600 бивши израелски служители по сигурността, включително бивши ръководители на разузнавателната служба Мосад и военните, призоваха американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху Израел да сложи край на войната в Газа. В отворено писмо те заявиха, че прекратяването на войната е единственият начин да бъдат спасени заложниците.

В писмото се добавя, че според тях "Хамас" вече не представлява стратегическа заплаха за Израел и изтъкнаха, че страната им отдавна е постигнала военните си цели в Газа.

"В началото тази война беше справедлива, отбранителна война, но когато постигнахме всички военни цели, тя престана да бъде справедлива", заяви Ами Аялон, бивш шеф на службата за вътрешна сигурност и контраразузнаване Шин Бет, във видеоклип в неделя вечерта. "Тази (война) води държавата Израел към загуба на сигурността и идентичността й", допълни той.