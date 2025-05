Израел мобилизира хиляди резервисти, планира разширяване на офанзивата в Газа

Израелските военни ще мобилизират хиляди резервисти през следващите дни, стана ясно на 3 май, което изглежда е разширяване на офанзивата в Газа, докато преговорите, целящи да осигурят прекратяване на огъня, са в застой. Призоваването следва съобщенията, че началникът на щаба на Израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир е представил в петък план за засилване на натиска върху палестинската войнствена групировка "Хамас" на министър-председателя Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, съобщава CNN.

Израелската обществена телевизия "Kan 11" съобщи, че планът на Замир включва евакуация на палестински цивилни граждани от северната и централната част на Газа преди разширяване на операциите в тези райони, което отразява тактиката, използвана по-рано тази година в Рафах в южната част на Газа. Позовавайки се на неназовани длъжностни лица, "Kan 11" заяви, че се очаква кабинетът по сигурността на Нетаняху да одобри плана в близките часове.

Това стана на фона на обстрел с балистична ракета от страна на хутите, като ракетата попадна в близост до Терминал 3 на летище "Бен Гурион" и израелската ПВО не успя да я прехване - най-близкият такъв удар до летището:

