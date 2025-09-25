Войната в Украйна:

Израел уби двама предполагаеми терористи на Западния бряг

25 септември 2025, 14:50 часа 224 прочитания 0 коментара
Израелските сили са убили днес двама палестинци в Тамун, в северната част на окупирания Западен бряг, съобщи армията, цитирана от Франс прес и БГНЕС, и добави, че мъжете са подготвяли нападения.

При съвместна операция специални части на граничната полиция, израелската служба за сигурност и армията "елиминираха терористична клетка, която планираше предстоящо нападение", се казва в изявлението.

Двамата мъже са били замесени в подготовката на "атаки с огнестрелно оръжие и експлозиви" и са били свързани с "Ислямски джихад" - палестинска групировка, съюзник на "Хамас".

Израелската армия добави, че нейни войници са обградили сградата, в която двамата палестинци са се укрили, преди да ги застрелят.

Палестинското министерство на здравеопазването заяви, че е било информирано за смъртта на двамата мъже - Мохамед Сулейман, 29-годишен, и Алаа Джудат, 20-годишен. Телата им все още са в ръцете на израелските сили.

"Изглежда, че е имало престрелка между (специалните сили) и тези млади мъже, която в крайна сметка е довела до смъртта им", според Самир Бишарат, кмет на Тамун. Той уточни, че двамата са били роднини.

Тамун е село в северната част на Западния бряг - палестинска територия, окупирана от Израел от 1967 г. То се намира в земеделска долина близо до река Йордан.

Спасиана Кирилова
