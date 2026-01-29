Жена роди на рецепцията на медицински център, бебето е пострадало

Нелеп инцидент се е случил в медицински център в Якутия. Докато чакала за оформяне на документите бременна жена е родила пред рецепцията. За съжаление бебето е получило травма на главата. По думите на 26-годишната Маряна, тя е пристигнала в спешното отделение с вече започнали родилни болки, но не ѝ е била оказана незабавно необходимата помощ.

Документите

Докато съпругът ѝ попълвал документите и се опитвал да облекчи дискомфорта на жена си с масаж, раждането започнало внезапно. Според жената бебето се е родило без медицинска помощ и е ударило главата си в пода. От Министерството на здравеопазването на Якутия са потвърдили инцидента, съобщавайки, че бебето е диагностицирано с линейна фрактура на дясната теменна кост. Животът на новороденото в момента е извън опасност и състоянието му се следи денонощно. Започнало е вътрешно разследване на инцидента. Това е третото дете на майката.

Инцидент в Полша

Преди дни бе съобщено, че полицията в Полша е започнала разследване, след като жена, за която се предполага, че е била в нетрезво състояние, роди бебе с толкова високо съдържание на алкохол в кръвта, че животът му e бил застрашен. Властите заявиха, че 38-годишната жена, която била в напреднала бременност, е имала 0,30% алкохол в кръвта, когато пристигнала в болница в югоизточния полски град Томашов Любелски преди дни.

Снимки: iStock