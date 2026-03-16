Лайфстайл:

След удари на Пакистан: Центърът на афтанистанската столица Кабул е в пламъци (ВИДЕО)

16 март 2026, 23:05 часа 174 прочитания 0 коментара
Напрежението между Пакистан и Афганистан продължава да се покачва. Пакистан предприе мащабни въздушни удари по афганистанската столица Кабул. Съобщава се, че самолети са поразили обекти в самия център на града, като на място бушуват огромни пожари.

Двете страни започнаха размяна на удари в края на февруари. Тогава пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф аргументира ударите по Афганистан и началото на новите сблъсъци в Централна Азия с това, че талибаните са превърнали страната в "прокси" на Индия - най-големия враг на Исламабад. Това се случи, след като избухнаха тежки сблъсъци по границата между Афганистан и Пакистан. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Новините от днес
Новините днес