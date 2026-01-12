Пияна жена роди бебе с алкохол в кръвта

Полицията в Полша започна разследване, след като жена, за която се предполага, че е била в нетрезво състояние, роди бебе с толкова високо съдържание на алкохол в кръвта, че животът му e бил застрашен. Властите заявиха, че 38-годишната жена, която била в напреднала бременност, е имала 0,30% алкохол в кръвта, когато пристигнала в болница в югоизточния полски град Томашов Любелски преди дни.

Полските медии съобщиха, че жената е била в 36-ата седмица от бременността си и е била докарана в болницата, след като партньорът ѝ е повикал линейка. Лекарите са решили да извършат цезарово сечение поради непосредствена заплаха за живота и здравето на нероденото дете, съобщи полската държавна информационна агенция PAP, като кръвните тестове са показали, че алкохолното съдържание в кръвта на бебето е било 0,15%.

Майката, която остава в болницата, е разследвана от полицията за подозрение в излагане на дете на опасност, обвинение, което може да доведе до петгодишна присъда. Полицията съобщи, че новороденото е в стабилно състояние.

