Китай се оплака: Враговете ни ползват костенурки и риби-шпиони

Китайската държава предупреди, че чуждестранни шпиони оборудват костенурки и риби със сензори, за да създават подводни карти на китайското крайбрежие.

Обявлението е явен намек към западните конкуренти на Пекин, предаде АФП.

Министерството на държавната сигурност посочва в публикация в социалните мрежи, че международни шпионски агенции използват "нови видове шпионско оборудване", за да крадат чувствителни данни.

Още: Радев: Време е за прагматизъм и конкретни резултати в сътрудничеството ни с Китай

"В определени води на Китай бяха открити сравнително големи морски животни с прикрепени към тях сензори", предупреждава ведомството в раздела, озаглавен "костенурки-шпиони, риби-шпиони".

Събират "чувствителна информация"

Китайските власти открили морските създания да "плуват в специфична зона, събирайки чувствителни данни за морската среда като температура на водата, соленост и океански течения, и предавайки ги в чужбина посредством сателит".

Източник: Thinkstock

Според съобщението чуждестранни групи са използвали също задвижвани от слънчева енергия планери за вълни, шамандури с високоточни сензори и устройства, качени на товарни кораби, способни да улавят "динамиката на пристанищата" в реално време. От министерството не назовават конкретна агенция.

Още: Китай обяви старт на "специална операция" заради Тайван

Китайските власти са на мнение, че събраните данни ще бъдат използвани за създаване на "подводни карти", които могат да "идентифицират слабите места в крайбрежната отбрана на Китай, представлявайки сериозна заплаха за националната сигурност на страната", предаде БНР.

Министерството призова за съответни проверки на оборудването с чуждестранен произход и прикани рибарите да докладват за всякакви съмнителни шамандури или устройства, намерени в морето.

Подобни съмнения не се изразяват за пръв път, Пекин и западните правителства отдавна си разменят обвинения в шпионаж, отбелязва АФП.