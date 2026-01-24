Любопитно:

Лавина в Пакистан и снежни бури в съседен Афганистан отнеха живота на най-малко 20 души

24 януари 2026, 00:25 часа 374 прочитания 0 коментара
Лавина в Пакистан и снежни бури в съседен Афганистан отнеха живота на най-малко 20 души

Лавина уби днес деветима членове на едно и също семейство в Северозападен Пакистан, а голяма снежна буря вчера отне живота на 11 души в Афганистан, предадоха властите, цитирани от АП. Зимните бури блокираха хиляди туристи и пътища край пакистанската столица Исламабад.

Още: Измерването на лавинната опасност: България има само една станция

В Пакистан екипи на спасителните екипи извадиха изпод снега телата на деветимата загинали в провинция Хайбер Пахтунква, която граничи с Афганистан.

Още: Три жертви на лавина в словенските Алпи

Същевременно говорителят на афганистанската служба за справяне с бедствените ситуации Мохамад Юсуф Хамад заяви, че ледени дъждове и сняг са отнели живота на 11 души в шест провинции на Афганистан, като пътища са били затрупани и села из цялата страна са били изолирани.

Още: Лавина помете трима скиори, единият загина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Афганистан Пакистан Лавина загинали
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес