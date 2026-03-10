Казахстан подготвя масово депортиране на руснаци, избягали от войната. Комитетът за национална сигурност на Казахстан работи върху голямо наказателно дело, свързано с фалшифицирани разрешения за временно пребиваване. Това може да доведе до депортиране на много руснаци, дошли в страната заради войната, съобщи проектът „Слово защите“, позовавайки се на правозащитници, които помагат на хора, напуснали Русия.

Разследването

Според тях „десетки мъже руснаци на наборна възраст“ са свидетели по делото. Разследването е започнало в края на февруари 2026 г., като следователите „разпитват по трима до четирима души едновременно“.

„Правозащитниците силно препоръчват на всички обвиняеми по наказателното дело за фалшиви разрешения за временно пребиваване да напуснат незабавно Казахстан, докато могат да го направят самостоятелно и да избегнат депортиране в Русия“, отбелязва „Слово на защитата“.

Юлия Емелянова

Припомняме, че в началото на февруари Главната прокуратура на Казахстан удовлетвори искането на Русия за екстрадиция на активистката Юлия Емелянова, съобщи телеграм-каналът Новая газета, позовавайки се на нейния адвокат Искандер Алимбаев. Заповедта за екстрадиция обаче е издадена преди приключване на разглеждането на молбата за убежище на Емелянова, което представлява процесуално нарушение, подчерта Алимбаев. По-рано главната прокуратура на Кахазстан „гарантира, че въпросът за екстрадиция няма да бъде разгледан, докато не приключи разглеждането на молбата на Юлия. Властите не са уведомили адвоката ѝ за заповедта“, допълва изданието Ковчег.

