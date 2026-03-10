Напук на уверенията на Тръмп: Иран минира Ормузкия проток, важният морски път на практика е блокиран (ВИДЕО)

Иран предприема стъпки за разполагане на мини по морския маршрут в Ормузкия проток. За това алармират американските разузнавателни служби. Протокът на Ормуз е фактически затворен за почти всички кораби, с изключение на тези, свързани с Иран, докато конфликтът на Близкия изток навлиза в своята втора седмица. Не са забелязани кораби, влизащи в Персийския залив през изминалите 24 часа, а само няколко – предимно свързани с Иран – са успели да излязат, предава агенция Bloomberg. Според информацията, много търговски съдове остават блокирани от двете страни поради заплахи от ирански ракети и дронове.
The Strait of Hormuz is effectively closed to almost all ships except those linked to Iran as the Middle East conflict enters its second week.— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
No vessels were seen entering the Persian Gulf in the past 24 hours, and only a few ships—mostly Iran-linked—have managed to exit.… pic.twitter.com/iE5DlsMBWB
Припомняме, че вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че няма да допусне затваряне на важния морски път. „Когато дойде времето, Военноморските сили на САЩ и техните партньори ще ескортират танкери през протока, ако е необходимо. Надявам се да не се наложи, но ако се наложи, ще ги придружим право през него“, каза още Тръмп. „Ормузкият проток ще остане сигурен. Имаме много военни кораби там с най-доброто оборудване в света, така че ще го защитим“, обясни още той.
Trump:— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
The Strait of Hormuz is going to remain safe.
We have a lot of Navy ships there. pic.twitter.com/fAQ8x7fWfO
„Това засяга много повече другите страни, отколкото засяга нас. Съединените щати всъщност не са засегнати. Ние имаме толкова много петрол. Имаме огромни количества петрол и газ – много повече, отколкото ни трябва“, обясни той в отговор на въпрос за възстановането на доставките през Ормузкия пролив.
Trump on oil:— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
It affects other countries much more than it affects us. The United States isn’t really affected.
We have so much oil. We have tremendous oil and gas—much more than we need. pic.twitter.com/B59an8um4B
Колко са ранените американски военни?
Същевременно от Пентагона излязоха с официална информация за ранените до момента американски войници в конфликта. По последни данни около 150 са пострадалите щатски военни, съобщиха два източника на Ройтерс. Новите данни са значително повече от публично обявената до момента от Пентагона цифра от осем сериозно ранени. Седем военнослужещи пък загубиха живота си досега във войната срещу Иран.