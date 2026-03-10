Правителството на Гюров:

Първо еуфория, сега депресия: Израелска медия за настроението на САЩ и Израел относно Иран (ВИДЕО)

10 март 2026, 20:25 часа 273 прочитания 0 коментара
Първо еуфория, сега депресия: Израелска медия за настроението на САЩ и Израел относно Иран (ВИДЕО)

Войната с Иран ще продължи поне още две седмици и е малко вероятно да доведе до падането на режима на аятоласите. Това се казва в материал на известното израелско издание Ynet. В него има категорично заключение: еуфорията от първите дни на операция "Епична ярост"/"Лъвски рев" е заменена от разочарование - иранското ръководство изглежда стабилно, а сценариите, включващи вътрешно въстание или бърза смяна на режима, изглеждат малко вероятни.

Още: Най-голямата петролна рафинерия в ОАЕ спря работа (ВИДЕО)

Според израелската медия, израелският премиер Бенямин Нетаняху вече подготвя израелското общество за възможността войната да приключи без крах на аятолахския режим. Припомняме, че Нетаняху е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа - използване на глад като военно оръжие. Израелски източници също така смятат, че решението за края на кампанията в крайна сметка ще зависи от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Междувременно, американският военен министър Пийт Хегсет обяви, че САЩ се готвят за най-интензивния ден на удари във войната досега. Свидетелски показания от Техеран сочат, че бомбардировките в последното денонощие са невиждани досега. А Иран вече обвини САЩ и Израел в "климатично престъпление" - защото качеството на въздуха над Техеран се влоши драстично, а има и други последици - ОЩЕ: Израелските удари предизвикаха киселинен дъжд над Иран (СНИМКИ И ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Израел САЩ война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес