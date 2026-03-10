Първо еуфория, сега депресия: Израелска медия за настроението на САЩ и Израел относно Иран (ВИДЕО)

Войната с Иран ще продължи поне още две седмици и е малко вероятно да доведе до падането на режима на аятоласите. Това се казва в материал на известното израелско издание Ynet. В него има категорично заключение: еуфорията от първите дни на операция "Епична ярост"/"Лъвски рев" е заменена от разочарование - иранското ръководство изглежда стабилно, а сценариите, включващи вътрешно въстание или бърза смяна на режима, изглеждат малко вероятни.
Според израелската медия, израелският премиер Бенямин Нетаняху вече подготвя израелското общество за възможността войната да приключи без крах на аятолахския режим. Припомняме, че Нетаняху е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа - използване на глад като военно оръжие. Израелски източници също така смятат, че решението за края на кампанията в крайна сметка ще зависи от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Междувременно, американският военен министър Пийт Хегсет обяви, че САЩ се готвят за най-интензивния ден на удари във войната досега. Свидетелски показания от Техеран сочат, че бомбардировките в последното денонощие са невиждани досега. А Иран вече обвини САЩ и Израел в "климатично престъпление" - защото качеството на въздуха над Техеран се влоши драстично, а има и други последици - ОЩЕ: Израелските удари предизвикаха киселинен дъжд над Иран (СНИМКИ И ВИДЕО)
