Най-голямата петролна рафинерия в ОАЕ спря работа (ВИДЕО)

ADNOC, националната петролна компания на Абу Даби, е затворила рафинерията си в Ал Рувайс, съобщиха Reuters и Bloomberg. Решението за спиране на дейността е взето след удар с дрон, причинил пожар в рафинерията. Местните власти съобщиха, че никой не е пострадал при атаката. Съоръжението, което може да преработва до 922 000 барела петрол на ден, беше затворено като предпазна мярка.

Това е един от най-големите интегрирани нефтопреработвателни и нефтохимически комплекси в света и най-големият в Близкия изток. Комплексът е дом на съоръженията на "Абу Даби Национална петролна компания" (ADNOC), които могат да рафинират до 922 000 барела петрол на ден и служат като централен хъб за дейностите по преработка на емирството, включително значителни химически, торови и промишлени газови заводи.

The authorities in Abu Dhabi announced that they are currently working to extinguish a fire that broke out in a facility at the Ruwais Industrial Center, following an attack by a drone.



Все още няма допълнителна информация около атаката, но ОАЕ е една от най-обстрелваните от Иран страни в Близкия изток от началото на войната на 28 февруари, чието начало поставиха САЩ и Израел. Ислямската република атакува мощно дори летищата в Дубай и Абу Даби.

