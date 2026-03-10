Войната в Украйна:

Най-голямата петролна рафинерия в ОАЕ спря работа (ВИДЕО)

10 март 2026, 18:18 часа 153 прочитания 0 коментара
Най-голямата петролна рафинерия в ОАЕ спря работа (ВИДЕО)

ADNOC, националната петролна компания на Абу Даби, е затворила рафинерията си в Ал Рувайс, съобщиха Reuters и Bloomberg. Решението за спиране на дейността е взето след удар с дрон, причинил пожар в рафинерията. Местните власти съобщиха, че никой не е пострадал при атаката. Съоръжението, което може да преработва до 922 000 барела петрол на ден, беше затворено като предпазна мярка. 

Абу Даби гори: Атака с дронове срещу един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в света (ВИДЕО)

ADNOC

Това е един от най-големите интегрирани нефтопреработвателни и нефтохимически комплекси в света и най-големият в Близкия изток. Комплексът е дом на съоръженията на "Абу Даби Национална петролна компания" (ADNOC), които могат да рафинират до 922 000 барела петрол на ден и служат като централен хъб за дейностите по преработка на емирството, включително значителни химически, торови и промишлени газови заводи.

Още: Израелските удари предизвикаха киселинен дъжд над Иран (СНИМКИ И ВИДЕО)

Все още няма допълнителна информация около атаката, но ОАЕ е една от най-обстрелваните от Иран страни в Близкия изток от началото на войната на 28 февруари, чието начало поставиха САЩ и Израел. Ислямската република атакува мощно дори летищата в Дубай и Абу Даби.

Израел е използвал бял фосфор в Ливан и е убил над 80 деца в новата ескалация: Данни на международни организации

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
ОАЕ Иран Абу Даби петролна рафинерия война Израел война Иран ADNOC
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес