Той кметът на Ню Йорк не може да избере, та ще избира нашия лидер: Ирански зам.-министър се подиграва на Тръмп

06 март 2026, 18:29 часа 198 прочитания 0 коментара
"Сигурно знаете, че президентът Тръмп иска промяна в ръководството на Иран и че трябва да има глас при решението. Той не може дори да назначи кмета на Ню Йорк. Можете ли да си представите този колониален подход - той иска демокрация вкъщи, но да свали демократично избрания президент на Иран". Това заяви иранският зам.-външен министър Саид Хатибзадех - Още: Израел порази "комплекса на лидерите" в Иран, човек до Хаменей е бил мишена (ВИДЕО)

И докато тези думи имат тежест с оглед Тръмп, то бързо олекват на фона на заканите на ирански депутат: Смъртна присъда за тези, които не говорят в синхрон с иранския режим. Заканата засяга и децата - те можело да са невежи, обаче родителите да ги индоктринират отрано:

Междувременно, известният инвеститор от Дубай и милиардер Халаф Ахмад Ал Хабтур публикува отворено писмо, насочено към Доналд Тръмп. Духът на писмото - с какво право въвлякохте държавите от Персийския залив във война, за която те не са дали съгласие и не са искали. Но Тръмп си знае своето - в Иран ще стане като във Венецуела, не ми пречи и религиозен лидер, зависи кой ще е, работили сме с религиозни лидери и те са фантастични - ОЩЕ: Тръмп: Иран да капитулира, иначе никакво спиране на войната

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дубай война Иран
