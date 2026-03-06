Израел порази "комплекса на лидерите" в Иран, човек до Хаменей е бил мишена (ВИДЕО)

Израелската армия обяви, че на 6 март е нанесла удар срещу висш ирански командир в Техеран, без да предоставя допълнителни подробности. Малко по-късно стана ясно, че Али-Асгар Хеджази - заместник-началник на кабинета на върховния лидер на Иран, е бил цел на израелски въздушен удар в столицата, посочват израелски източници от сферата на отбраната, цитирани от военния кореспондент на The Times of Israel Емануел Фабиан.

Поразен е подземният бункер на Хаменей

Подземният бункер на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил унищожен от израелските въздушни сили тази сутрин, съобщава военното командване на страната. Около 50 изтребителя на израелските въздушни сили са хвърлили около 100 бомби върху обекта, който според израелската армия се е намирал под „комплекса на лидерите“ в Техеран, простиращ се на няколко улици и включващ „много входове и стаи за събрания на висши членове на иранския терористичен режим“.

„Подземният бункер е бил построен под комплекса и е бил сигурно средство за управление на войната от лидера, който е бил елиминиран, преди да успее да го използва“, съобщава военното ведомство. Военните твърдят, че след като Хаменей е бил убит при удара в събота, 28 февруари, „комплексът е продължил да се използва от висши членове на иранския режим“.

The Israeli army said it destroyed Ali Khamenei's underground bunker beneath the leadership compound in central Tehran. The bunker spanned multiple city blocks, with several entrances and rooms for senior regime officials. #Iran pic.twitter.com/dYZYqIVzjh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026

Отдел 8200 и отдел 9900 на военното разузнаване на Израел, които отговарят съответно за сигналното и визуалното разузнаване, са картографирали обекта в продължение на години, което е позволило днешния „прецизен“ удар, посочват военните.

Припомняме, че Израел нанесе удар и уби Хаменей в неговия комплекс. Друга атака срещу близка сграда уби осем висши ирански служители, твърдят израелските военни. Преди дни имаше удари по няколко обекта в комплекса, включително президентската канцелария на Иран и щабквартирата на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, припомня The Times of Israel.

The IDF has launched its 15th wave of strikes against Iran. Explosions have been reported in Ilam, Tehran and Esfahan. #Iran pic.twitter.com/3O4HeoPl0o — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026

След убийството на Хаменей командири се разбягали от военните бази и оставили наборниците

След като Хаменей беше убит в Техеран на 28 февруари, в командната структура на иранските въоръжени сили възникна объркване и раздори, казват междувременно наборници, цитирани от Iran International.

Във военна база в провинция Лорестан няколко войници съобщават за несигурност по отношение на командната верига и нарастващи опасения за сигурността след последните събития. Един от тях заявява, че много командири са напуснали постовете си, за да избегнат потенциални удари от САЩ и Израел, оставяйки обикновените новобранци в казармите без подкрепа. Според войника страхът от бомбардировки е накарал някои войници да прекарват нощите извън базата, почивайки в близки открити пространства въпреки студеното време.

Войникът също така критикува липсата на внимание към положението на обикновените войници, и призовава властите да се заемат с техните условия.

