06 март 2026, 18:06 часа 343 прочитания 0 коментара
Влекач е ударен от ракети при опит да помогне на уцелен в Ормузкия проток кораб. Иран обстрелва кюрдите (ВИДЕО)

"Получихме сигнал за инцидент, станал на 6 морски мили северно от Оман в Ормузкия проток. Източник от трета страна съобщи, че влекач е бил ударен неизвестно от кого в Ормузкия проток. Тече разследване. На корабите се препоръчва да действат с повишено внимание и да докладват за всяка подозрителна дейност на UKMTO". Това се казва в изявление на Британската организация за морска търговия (UKMTO).

Какво изглежда се е случило? Контейнеровоз е бил уцелен и влекач е опитал да му помогне, но на свой ред е бил уцелен - и в двата случая изглежда става въпрос за ракети. Според компанията за морска сигурност Vanguard Tech, въпросният влекач е плаващият под флага на ОАЕ Mussafah 2, който е бил ударен от две ракети, докато се е опитвал да помогне на контейнеровоза Safeen Prestige.  Vanguard Tech съобщава, че целият екипаж на Mussafah 2 - вероятно 8 души - е бил убит при нападението.

Регистрираният в Малта контейнеровоз Safeen Prestige не се движи от 4 март. По това време корабът е бил ударен над ватерлинията в кърмата, което е причинило пожар в машинното отделение. Екипажът е напуснал кораба и според наличната информация е невредим, съобщава Seatrade Maritime News.

И междувременно, Централното командване на САЩ публикува видео как беше потопен най-големият ирански кораб "Шахид Бахман Багери", който беше клас "самолетоносач". Това е най-големият кораб, който е потопяван от Втората световна война насам досега:

На този фон - излязоха сателитни снимки от поражения от ирански обстрел в петролната индустриална зона във Фуджейра, ОАЕ. Два резервоара горят, а трети е напълно изгорял

В социалните мрежи се появиха и видеокадри, за които се казва, че показват ирански удари с ракети и дронове срещу кюрдски позиции в Ирак. Позициите са на Демократичната партия на Ирански Кюрдистан - съобщава се за поне 7 балистични ракети. Кюрдите са считани за възможен сухопътен съюзник на САЩ във войната в Иран:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Иран петрол Танкер Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран ирански самолетоносач
