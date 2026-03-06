Влекач е ударен от ракети при опит да помогне на уцелен в Ормузкия проток кораб. Иран обстрелва кюрдите (ВИДЕО)

"Получихме сигнал за инцидент, станал на 6 морски мили северно от Оман в Ормузкия проток. Източник от трета страна съобщи, че влекач е бил ударен неизвестно от кого в Ормузкия проток. Тече разследване. На корабите се препоръчва да действат с повишено внимание и да докладват за всяка подозрителна дейност на UKMTO". Това се казва в изявление на Британската организация за морска търговия (UKMTO).

Какво изглежда се е случило? Контейнеровоз е бил уцелен и влекач е опитал да му помогне, но на свой ред е бил уцелен - и в двата случая изглежда става въпрос за ракети. Според компанията за морска сигурност Vanguard Tech, въпросният влекач е плаващият под флага на ОАЕ Mussafah 2, който е бил ударен от две ракети, докато се е опитвал да помогне на контейнеровоза Safeen Prestige. Vanguard Tech съобщава, че целият екипаж на Mussafah 2 - вероятно 8 души - е бил убит при нападението.

Регистрираният в Малта контейнеровоз Safeen Prestige не се движи от 4 март. По това време корабът е бил ударен над ватерлинията в кърмата, което е причинило пожар в машинното отделение. Екипажът е напуснал кораба и според наличната информация е невредим, съобщава Seatrade Maritime News.

Още: Морският трафик в Ормузкия проток вече е почти на нула - само 2 кораба за 24 часа

И междувременно, Централното командване на САЩ публикува видео как беше потопен най-големият ирански кораб "Шахид Бахман Багери", който беше клас "самолетоносач". Това е най-големият кораб, който е потопяван от Втората световна война насам досега:

The pride of the Iranian fleet has sunk



The U.S. destroyed the Shahid Bahman Bagheri drone aircraft carrier.



Shahid Bahman Bagheri was the first specialized drone carrier, a former 240-meter-long container ship, Perarin.



The vessel, named after the late commander Bahman… pic.twitter.com/W4D3AwQ2jf — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

На този фон - излязоха сателитни снимки от поражения от ирански обстрел в петролната индустриална зона във Фуджейра, ОАЕ. Два резервоара горят, а трети е напълно изгорял - ОЩЕ: Добри новини, лоши новини: Цената на петрола се чуди какво да прави (ВИДЕО)

Satellite imagery captured March 5 shows at least two oil storage tanks burning at the Fujairah Oil Industry Zone in the UAE, with a third completely burnt out after Iranian attacks. Fujairah is one of the world's largest ship refuelling hubs. #Iran pic.twitter.com/FOYTNIOa7Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026

В социалните мрежи се появиха и видеокадри, за които се казва, че показват ирански удари с ракети и дронове срещу кюрдски позиции в Ирак. Позициите са на Демократичната партия на Ирански Кюрдистан - съобщава се за поне 7 балистични ракети. Кюрдите са считани за възможен сухопътен съюзник на САЩ във войната в Иран:

Iran is currently targeting a Democratic Party of Iranian Kurdistan based in Iraq with 7 ballistic missiles and an unspecified number of drones. pic.twitter.com/3WBRwz41uJ — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2026

Additional footage showing an ongoing Iranian missile and drone attack against Democratic Party of Iranian Kurdistan positions in Iraq. pic.twitter.com/NDvsdmOdll — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2026