Радар за икономика: Най-важните новини на 6 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 6 март 2026 г.

Поредна рокада: Служебният кабинет смени и изпълнителния директор на НАП

Служебното правителство на Андрей Гюров продължава с рокадите при ключови постове в държавната администрация. Кабинетът освободи днес и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков, като това ще стане от 9 март. На негово място се назначава Милена Кръстанова. Решението на правителството е от днес и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет.

Още: Поредна рокада: Служебният кабинет смени и изпълнителния директор на НАП

България е шеста по икономически растеж в ЕС

Българската икономика е нараснала с 3,1 на сто в реално изражение през 2025 г. спрямо 2024 г. Това показват най-новите предварителни данни на Евростат, публикувани днес. България заема шесто място сред страните от ЕС по икономически растеж през миналата година, като с по-голям темп са нараснали икономиките на Ирландия (12,3 на сто), Малта (4 на сто), Кипър (3,8 на сто), Полша (3,6 на сто) и Хърватия (3,2 на сто).

Още: България е шеста по икономически растеж в ЕС

Цената на петрола е с най-голямо седмично повишение от началото на войната в Украйна

Цената на петрола отбелязва силно седмично повишение, като Брент е поскъпнал с 16,4 на сто от началото на седмицата, а американският сорт – с 19,2 на сто, което е най-рязкото седмично увеличение от февруари 2022 г., когато Русия започна войната в Украйна. Иначе днес петролните цени се понижават в сутрешната азиатската търговия за първи път от шест дни насам. Цената на петрола е с най-голямо седмично повишение от началото на войната в Украйна

Заради войната с Иран: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

САЩ предоставиха на Индия 30-дневно разрешение за закупуване на руски петрол. Това съобщи американският министър на финансите Скот Бесент. "Мярката ще осигури постъпването на петрол на световния пазар“, заяви Бесент в социалната мрежа Х. "Индия е важен партньор на САЩ и очакваме Делхи да увеличи покупките на американски петрол. Тази временна мярка ще облекчи натиска, причинен от опита на Иран да вземе световната енергетика за заложник“, допълни той.

Заради войната с Иран: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Цената на природния газ в Европа пресече психологическа граница

Цената на природния газ в Европа падна под психологическата граница от 50 евро за мегаватчас днес. Априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се търгуват за 49,850 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE. Днешната търговия започна от равнище 59,800 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 50,331 евро за мегаватчас.

Още: Цената на природния газ в Европа пресече психологическа граница